Росія різко наростила експорт нафти до країн Азії

Флотилія танкерів курсує через Суецький канал для доставки нафти до Індії та Китаю

Індія і Китай мають знижки на російську нафту до 40%

Після заборони Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти морем, що набула чинності 5 грудня, Російські нафтові компанії різко збільшили об’єми експорту нафти до країн Азії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Bloomberg на основі статистики морських перевезень нарахував, що ще минулого тижня, коли лише почали діяти нафтові санкції, танкери вивозили із російських портів 3,5 млн барелів на добу.

А, для порівняння, за вихідні і понеділок російський нафтовий експорт зріс на 16% або 500 тисяч барелів на добу. Більше нафти Росія продавала лише у червні (3,5-3,7 млн барелів на добу) і в перший тиждень листопада (3,6 млн барелів на добу).

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Нафту було переправлено до Азії. В загальному азійським клієнтам російські нафтовики продавали понад 3 млн барелів на добу, а це 89% усієї нафти, відвантаженої з російських портів протягом тижня.

Флотилія танкерів курсує навколо континенту та через Суецький канал для доставки вантажів до Індії та Китаю. При цьому Індія і Китай мають знижки до 40%.

Як повідомлялося, заборона на імпорт російської нафти до Європейського Союзу болісно вдарила по нафтових доходах РФ.

3 грудня Рада ЄС затвердила ліміт цін на російську нафту.