Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія різко наростила експорт нафти до країн Азії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія різко наростила експорт нафти до країн Азії
Флотилія танкерів курсує через Суецький канал для доставки нафти до Індії та Китаю
фото з відкритих джерел

Індія і Китай мають знижки на російську нафту до 40%

Після заборони Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти морем, що набула чинності 5 грудня, Російські нафтові компанії різко збільшили об’єми експорту нафти до країн Азії. Про це повідомляє Bloomberg.

Bloomberg на основі статистики морських перевезень нарахував, що ще минулого тижня, коли лише почали діяти нафтові санкції, танкери вивозили із російських портів 3,5 млн барелів на добу.

А, для порівняння, за вихідні і понеділок російський нафтовий експорт зріс на 16% або 500 тисяч барелів на добу. Більше нафти Росія продавала лише у червні (3,5-3,7 млн барелів на добу) і в перший тиждень листопада (3,6 млн барелів на добу).

Нафту було переправлено до Азії. В загальному азійським клієнтам російські нафтовики продавали понад 3 млн барелів на добу, а це 89% усієї нафти, відвантаженої з російських портів протягом тижня. 

Росія різко наростила експорт нафти до країн Азії фото 1

Флотилія танкерів курсує навколо континенту та через Суецький канал для доставки вантажів до Індії та Китаю. При цьому Індія і Китай мають знижки до 40%.

Як повідомлялося, заборона на імпорт російської нафти до Європейського Союзу болісно вдарила по нафтових доходах РФ.

3 грудня Рада ЄС затвердила ліміт цін на російську нафту.

Читайте також: Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?
Теги: Європа санкції експорт росія нафта

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ринкова ціна на нафту – основний показник, за яким треба стежити
Перемога чи програш? Що дає обмеження ціни на російську нафту
8 грудня, 12:23
Норвегія затвердила ліміт цін на російську нафту
Норвегія затвердила ліміт цін на російську нафту
8 грудня, 19:48
Російська нафта Urals подешевшала ще більше і продавалася трохи більше ніж $40 за барель
Через санкції Росія втратила європейський ринок нафти – Bloomberg
11 грудня, 20:35

Економіка

ЄС заморозив виплату Угорщині коштів
ЄС заморозив виплату Угорщині коштів
Росія різко наростила експорт нафти до країн Азії
Росія різко наростила експорт нафти до країн Азії
У Китаї різко збільшився рівень безробіття – The Guardian
У Китаї різко збільшився рівень безробіття – The Guardian
Через санкції Росія втратила європейський ринок нафти – Bloomberg
Через санкції Росія втратила європейський ринок нафти – Bloomberg
«Газпром» заявив про рекордні поставки газу в Китай
«Газпром» заявив про рекордні поставки газу в Китай
Білорусь дозволить транзит українського зерна без усяких умов – ООН
Білорусь дозволить транзит українського зерна без усяких умов – ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Путін визначив винних у поразці Росії – Ахмед Закаєв
25K
Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
22K
Росіяни в Білорусі перетягують техніку ближче до кордону з Україною
12K
Обстріл Одеси спровокував Кирило Тимошенко? Активіст навів фотодокази 
11K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
11K
Провокація депутатки Совсун. Чому збурена наукова спільнота?

Новини

Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту