Стеля цін на російську нафту: Кремль вигадує, як обійти санкції

Дія указу не поширюватиметься на угоди, укладені до 5 грудня – з цього дня діє стеля нафтових цін

Російська влада підготувала список заходів у відповідь на введення стелі нафтових цін, яка експортується з РФ. Наразі розроблений проєкт указу, який ще планують доопрацювати. Про це повідомляє «Медуза».

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Деталі реалізації указу, зокрема порядок моніторингу за дотриманням заборони, список країн, щодо яких діятимуть прописані в документі заходи, повинен визначити уряд. При цьому, як повідомляють джерела, роботу над проєктом указу ще не завершено.

У документі обумовлюються заборони на продаж нафти за таких умов:

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якщо в контракті як одержувач зазначена країна, що приєдналася до стелі;

якщо контракті стеля фігурує як умова, чи встановлюються референтні ціни, рівні стелі (його встановили на позначці 60 доларів за барель).

Крім того, у проєкті указу також є пункт, що дозволяє з дозволу уряду оминати будь-які заборони на проведення угод.

При цьому дія указу не поширюватиметься на угоди, укладені до 5 грудня – з цього дня діє стеля нафтових цін.

Передбачається, що указ набуде чинності з моменту опублікування та діятиме до 1 липня наступного року з можливістю продовження.

Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg, через санкції Росія втратила європейський ринок нафти. Також після заборони Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти морем, що набула чинності 5 грудня, Російські нафтові компанії різко збільшили об’єми експорту нафти до країн Азії.