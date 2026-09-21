У Каліфорнії зірки попрощалися з колишньою Кличка Гейден Панеттьєр (фото)
Стало відомо, хто з рідних Гейден Панеттьєр не прийшов попрощатися із нею
У суботу, 19 вересня, у Малібу (Каліфорнія) відбулася церемонія прощання з американською акторкою та колишньою нареченою боксера Володимира Кличка Гейден Панеттьєр. Попрощатися з акторкою прийшли близько 150 людей. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Page Six.
Церемонія прощання з Гейден Панеттьєр пройшла неподалік моря. Це було важливою умовою, адже Гейден любила океан і китів. У церкві також стояло фото акторки, де вона посміхається під час відпочинку на човні.
Місце церемонії було прикрашене білими квітами, а перед заходом біля церкви випустили в небо білих голубів.
Серед присутніх – близькі друзі та колеги зірки. Зокрема, в обʼєктив преси потрапили актори Еван Росс, Періс Гілтон і Рубі Роуз.
Також попрощатися зі своєю колегою по сцені у серіалі «Нешвілл» прийшла Конні Бріттон. Жінка виступила на церемонії з промовою. Актор Чарльз Естен, який також грав з Панеттьєр у серіалі «Нешвілл», заспівав на прощанні її улюблену пісню. На церемонії також були присутні інші актори «Нешвілла», зокрема Ленон Стелла та Джонатан Джексон.
Чи були на церемонії Володимир Кличко та їхня спільна дочка з Гейден Панеттьєр, Кая-Євдокія, – невідомо. Зазначається, що вони «не були сфотографовані».
Водночас матір акторки, Леслі Фогель, не була присутня на прощанні з донькою. Водночас Скіп Панеттьєр відвідав церемонію прощання доньки. Провести Панеттьєр в останню путь не прийшов її колишній бойфренд Браян Гікерсон та його син Зак Гікерсон, з яким вони знайшли актрису непритомною в день її смерті.
Нагадаємо, американська акторка Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років. Після її смерті правоохоронці розпочали розслідування. Зрештою у квартирі акторки знайшли препарат «Наркан». Водночас відомо, що на виклик до будинку Панеттьєр прибули дві карети швидкої допомоги. Зокрема, в аудіо диспетчера швидкої, яка приїхала на виклик, звучали фрази про «зупинку серця», «передозування» та «серцево-легеневу реанімацію». Водночас офіційної прични смерті зірки досі не названо.
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