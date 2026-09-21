У Каліфорнії зірки попрощалися з колишньою Кличка Гейден Панеттьєр (фото)

Гейден Панеттьєр пішла з життя 16 серпня у віці 36 років

Стало відомо, хто з рідних Гейден Панеттьєр не прийшов попрощатися із нею

У суботу, 19 вересня, у Малібу (Каліфорнія) відбулася церемонія прощання з американською акторкою та колишньою нареченою боксера Володимира Кличка Гейден Панеттьєр. Попрощатися з акторкою прийшли близько 150 людей. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Page Six.

Церемонія прощання з Гейден Панеттьєр пройшла неподалік моря. Це було важливою умовою, адже Гейден любила океан і китів. У церкві також стояло фото акторки, де вона посміхається під час відпочинку на човні.

У Каліфорнії попрощалися з акторкою Кличка Гейден Панеттьєр фото: Вackgrid

Місце церемонії було прикрашене білими квітами, а перед заходом біля церкви випустили в небо білих голубів.

фото: Вackgrid

Серед присутніх – близькі друзі та колеги зірки. Зокрема, в обʼєктив преси потрапили актори Еван Росс, Періс Гілтон і Рубі Роуз.

Рубі Роуз прийшла на церемонію прощання з Гейден Панеттьєр фото: Вackgrid

Еван Росс прийшов на церемонію прощання з Гейден Панеттьєр фото: Вackgrid

Також попрощатися зі своєю колегою по сцені у серіалі «Нешвілл» прийшла Конні Бріттон. Жінка виступила на церемонії з промовою. Актор Чарльз Естен, який також грав з Панеттьєр у серіалі «Нешвілл», заспівав на прощанні її улюблену пісню. На церемонії також були присутні інші актори «Нешвілла», зокрема Ленон Стелла та Джонатан Джексон.

Конні Бріттон виступила на церемонії прощання з промовою фото: Вackgrid

Чи були на церемонії Володимир Кличко та їхня спільна дочка з Гейден Панеттьєр, Кая-Євдокія, – невідомо. Зазначається, що вони «не були сфотографовані».

Водночас матір акторки, Леслі Фогель, не була присутня на прощанні з донькою. Водночас Скіп Панеттьєр відвідав церемонію прощання доньки. Провести Панеттьєр в останню путь не прийшов її колишній бойфренд Браян Гікерсон та його син Зак Гікерсон, з яким вони знайшли актрису непритомною в день її смерті.

Нагадаємо, американська акторка Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років. Після її смерті правоохоронці розпочали розслідування. Зрештою у квартирі акторки знайшли препарат «Наркан». Водночас відомо, що на виклик до будинку Панеттьєр прибули дві карети швидкої допомоги. Зокрема, в аудіо диспетчера швидкої, яка приїхала на виклик, звучали фрази про «зупинку серця», «передозування» та «серцево-легеневу реанімацію». Водночас офіційної прични смерті зірки досі не названо.