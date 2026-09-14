Масована атака БПЛА на Кубань, Трамп змінив прогноз щодо Ірану: головне за ніч 14 вересня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 14 вересня 2026 року
Ніч на 14 вересня відзначилася масованою атакою безпілотників на Краснодарський край. Водночас Трамп змінив прогноз щодо тривалості війни з Іраном, а робота портів Великої Одеси різко скоротилася. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 вересня.
У Краснодарському краї триває масована атака БПЛА
У Сочі і на території Краснодарського краю Росії триває масована атака безпілотників – над регіоном активно працювала ППО. Наслідки атаки уточнюються.
Трамп змінив прогноз щодо війни з Іраном: назвав нові строки
Президент США переглянув свої оцінки щодо тривалості військового конфлікту з Іраном і назвав нові строки його завершення.
Робота портів Великої Одеси різко скоротилася
Перевалка вантажів у портах Великої Одеси впала у 15 разів – держава шукає альтернативні маршрути для вантажів в умовах тривалих ударів по портовій інфраструктурі.
Інші важливі новини:
- Розвідка назвала кількість іноземців у війську Росії
- Глава МЗС Польщі назвав дії Росії державним тероризмом
- В Індонезії перекинулося пасажирське судно: 129 зниклих
Коментарі — 0