Масована атака БПЛА на Кубань, Трамп змінив прогноз щодо Ірану: головне за ніч 14 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 14 вересня 2026 року

Ніч на 14 вересня відзначилася масованою атакою безпілотників на Краснодарський край. Водночас Трамп змінив прогноз щодо тривалості війни з Іраном, а робота портів Великої Одеси різко скоротилася. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 вересня.

У Краснодарському краї триває масована атака БПЛА

У Сочі і на території Краснодарського краю Росії триває масована атака безпілотників – над регіоном активно працювала ППО. Наслідки атаки уточнюються.

Трамп змінив прогноз щодо війни з Іраном: назвав нові строки

Президент США переглянув свої оцінки щодо тривалості військового конфлікту з Іраном і назвав нові строки його завершення.

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Робота портів Великої Одеси різко скоротилася

Перевалка вантажів у портах Великої Одеси впала у 15 разів – держава шукає альтернативні маршрути для вантажів в умовах тривалих ударів по портовій інфраструктурі.

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