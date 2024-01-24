Уряд Молдови ухвалив рішення щодо виходу з угод у рамках СНД

Прессекретар уряду заявив, що договори застаріли, а цілі, прописані в угодах, не збігаються з цілями Молдови

Видання зазначає, що уряд Молдови також погодив вихід країни з ряду інших угод

Уряд Молдови схвалив денонсацію ще восьми угод, підписаних країною в рамках СНД, відповідні рішення було ухвалено в середу на його засіданні. Про це пише «Інтерфакс».

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Серед таких документів – угода про засади забезпечення збройних сил держав-учасниць СНД озброєнням, військовою технікою та іншими матеріальними засобами, організації НДДКР; угоду про групи військових спостерігачів та колективні сили щодо підтримки миру в СНД; угоду про співробітництво у технічному та матеріальному забезпеченні компетентних органів у боротьбі з тероризмом та екстремізмом; угоду про погоджену політику в галузі транзиту природного газу.

Видання зазначає, що уряд також погодив вихід країни з угоди про співробітництво у забезпеченні енергоефективності та енергозбереження, угод про співпрацю у боротьбі з діабетом та ВІЛ-інфекцією, угоди про співробітництво у сфері освіти в галузі електроенергії.

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«Прессекретар уряду Даніель Воде пояснив прийняті рішення тим, що договори застаріли та не відповідають актуальному порядку, а цілі, прописані в угодах, не збігаються з цілями Молдови.

За його словами, влада визначила 119 домовленостей у рамках СНД, які не мають цінностей для Молдови, розпочато підготовку до денонсації 79 з них», – пише видання.

Зазначається, що у 2023 році парламент Молдови денонсував 55 угод у рамках СНД, для 36 з них уже погоджено із секретаріатом Співдружності припинення всіх правових ефектів договорів. Загалом, за словами прессекретаря, Молдова підписала 282 різні угоди в рамках Співдружності.

Міжпарламентська Асамблея держав-учасниць СНД – міждержавний орган Співдружності Незалежних Держав, що здійснює парламентське співробітництво держав-учасниць СНД, розробляє спільні пропозиції національних парламентів. Була створена у 1992 році.

Нагадаємо, з 2024 року Кишинів перестав сплачувати внески до СНД та інших організацій на платформі Співдружності. Згідно з рішенням міністерства фінансів, сума на сплату щорічних членських внесків у міжнародних організаціях у 2023 році скоротилася на 16 млн леїв (близько 900 тис. доларів) – з 66,5 млн до 50,5 млн леїв.

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Ще у лютому 2023 року повідомлялось про те, що Молдова планує вийти із угод СНД.

Нагадаємо, Україна з травня 2023 року вийшла з міжпарламентської асамблеї країн СНД. Таке рішення підтримали 280 парламентарів. угода втратила свою актуальність, враховуючи, що представники Верховної Ради України понад дев'ять років не беруть участі у заходах цієї організації та реалії сучасних міжнародних відносин.