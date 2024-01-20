День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Залужний вшанував полеглих «кіборгів»

«Навіки в нашій пам’яті закарбувалися слова: «Кіборги вистояли, не встояв бетон»

Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує пам'ять полеглих захисників Донецького аеропорту. У цю пам'ятну для українців дату опублікував відео головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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«Сьогодні День пам'яті захисників Донецького аеропорту, героїв, які написали важливу сторінку в історії боротьби за нашу Незалежність», – написав головнокомандувач ЗСУ в описі до відео.

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Він наголосив, що цей подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світові відвагу, мужність та незламність українців.

«Навіки в нашій пам’яті закарбувалися слова: «Кіборги вистояли, не встояв бетон». Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі. Ми памʼятаємо усіх, хто віддав життя за нашу свободу. Слава Героям!», – сказав Залужний.

Зазначимо, що бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

Нагадаємо, що раніше в РНБО відповіли, що День вшанування захисників Донецького аеропорту в Україні відзначатимуть 20 січня, а не 16 січня, як раніше вважалося.