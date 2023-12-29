Усе, окрім «Калібрів»: Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну

Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505

На ранок 29 грудня російські загарбники випустили по території України всі можливі види зброї, окрім «Калібрів». Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Як зазначив Ігнат для обстрілу України окупанти використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.

«Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили», – зазначив Юрій Ігнат.

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Як повідомлялося, під ранок 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків.

За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

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