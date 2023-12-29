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Усе, окрім «Калібрів»: Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Усе, окрім «Калібрів»: Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну
фото: з відкритих джерел

Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505

На ранок 29 грудня російські загарбники випустили по території України всі можливі види зброї, окрім «Калібрів». Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.  

Як зазначив Ігнат для обстрілу України  окупанти використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.

«Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили», – зазначив Юрій Ігнат.

Як повідомлялося, під ранок 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків

За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Теги: Харків росія окупанти Юрій Ігнат

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