Ігнат назвав найкращу операцію Сил оборони

Речник Повітряних сил нагадав про те, як було знищено крейсер «Москва»

Знищення крейсера «Москва» у квітні 2022-го – це геніальна та найкраща операція Сил оборони України. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю виданню «Фокус».

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Посадвоець нагадав, що участь у цій спецоперації взяли і повітряні, і військово-морські сили, до того ж до неї навіть залучали Bayraktar.

«Цей крейсер – це те, що дуже заважало, це флагман Чорноморського флоту, який містив багато апаратури, мав серйозні ударні функції. Знищити такий корабель було дуже непросто. Але наші Сили оборони перехитрили їх – це класика. Я думаю, що не один фільм буде знято по цій операції», – зазначив Ігнат

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Він також наголосив на важливості завданих ударів ракетами StormShadow по різних об’єктах на території Криму, як-от по штабу Чорноморського флоту.

«Севастополь – це не «город русских моряков», це українське місто, тому удар був красномовним. Вже підтверджені наслідки: знищені пункти управління, вбиті окупанти. Знищення російської авіації на аеродромах – я не буду казати хто, як та якими засобами. Знищення комплексів «Тріумф» з відео підтвердженням. До цього долучалися Сили спеціальних операцій, ГУР – це не тільки Повітряні сили, а усі комплексі. І Гвардійське, і Джанкой, коли по поїзду прийшли боєприпаси», – зауважив речник повітряників.

Ігнат переконаний, що ворогові треба завдавати ударів: по логістиці, забезпеченню, базам, пунктам управління тощо.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу «Тарантул». Імовірно, це сталося після атаки українських морських дронів. За даними аналітиків, «Тарантул» міг затонути між 28 та 31 грудня 2023 року, і до цього причетні ЗСУ.