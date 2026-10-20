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«Ситуація значно краща, ніж минулого тижня». Стубб оцінив перебіг мирних переговорів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Ситуація значно краща, ніж минулого тижня». Стубб оцінив перебіг мирних переговорів
Александр Стубб зробив заяву після переговорів Зеленського та Віткоффа
фото: скриншот з відео

За словами Стубба, європейці та американці тепер на одній хвилі щодо війни в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що наразі ситуація щодо миру в Україні значно краща, ніж була минулого тижня. Про це він зауважив на пресконференції після зустрічі президента Володимира Зеленського та спецпредставника Стіва Віткоффа, передає «Главком».

За словами Стубба, європейці та американці тепер на одній хвилі щодо війни в Україні.

«Ситуація сьогодні значно краща, ніж була минулого тижня. Я вірю, що процес повернувся на правильний шлях, і ми працюємо разом із нашими європейськими друзями. Найважливіше – які повідомлення отримає Стів Віткофф у Санкт-Петербурзі. Сьогодні був успішний день, і завтра новий день. Сподіваюся, завтра не буде жодних невдач», – наголосив президент Фінляндії.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують після переговорів в Осло вирушити до Санкт-Петербурга на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Однією з цілей можливих переговорів є звільнення американця Стівена Габбарда, який перебуває в російському ув’язненні.

До слова, Александр Стубб повідомив, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф має представити російському керівництву план часткового припинення вогню, який охоплює енергетичну та продовольчу інфраструктуру. 

Зауважимо, що в Осло відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом.

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Теги: переговори Александр Стубб

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