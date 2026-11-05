Дніпропетровщина: росіяни вдарили по житлових будинках, є поранені

Росіяни атакували Дніпро та ще п'ять районів області

Під ударами безпілотників опинилися одразу шість районів області

Російські окупаційні війська 5 листопада майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ворожими ударами опинилися шість районів, пошкоджено житлові будинки, підприємство та об'єкти інфраструктури. Троє людей дістали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру, приватний житловий будинок та гаражі. Поранень дістали троє людей.

фото: Дніпропетровська ОВА

фото: Дніпропетровська ОВА

Медики надали всім постраждалим необхідну допомогу безпосередньо на місці події. Від госпіталізації вони відмовилися. Інформацію про характер отриманих травм обласна влада не уточнила.

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фото: Дніпропетровська ОВА

Крім обласного центру, російські війська атакували Новоолександрівську громаду Дніпровського району та місто Самар. Там під ударами опинилися об'єкти інфраструктури.

На Нікопольщині ворожих атак зазнали районний центр, а також Марганецька та Покровська громади. Подробиць про наслідки обстрілів цих населених пунктів наразі не повідомляли.

У Павлограді внаслідок російських ударів пошкоджено приватні житлові будинки. Кількість пошкоджених осель та характер руйнувань поки не уточнюються.

Також окупанти атакували Кам'янське. У місті зафіксовано пошкодження інфраструктури та підприємства. Інформації про масштаби руйнувань на території промислового об'єкта наразі немає.

Крім того, російські безпілотники завдали ударів по Славгородській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки там також пошкоджено інфраструктуру.

Загалом, за даними обласної військової адміністрації станом на 7:33 5 листопада, російські війська майже 20 разів атакували шість районів Дніпропетровщини. Відомо про трьох постраждалих, яким медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, російські окупаційні війська також атакували логістичну інфраструктуру Київської області. Унаслідок удару в Бучанському районі спалахнула пожежа, один чоловік зазнав травм.

До ліквідації наслідків залучили рятувальників Бучанського та інших районів Київщини. Пожежу вдалося локалізувати, після чого надзвичайники продовжили проливати осередки горіння та розбирати пошкоджені конструкції.