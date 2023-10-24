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Кремль опублікував свіжі фотографії Путіна на тлі чуток про його погане самопочуття

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль опублікував свіжі фотографії Путіна на тлі чуток про його погане самопочуття
фото: росЗМІ

Пєсков назвав публікації в мережі черговою фейковою історією

Після повідомлень про те, що на минулих вихідних російський диктатор Володимир Путін нібито переніс серцевий напад, Кремль опублікував його свіжі фотографії. Про це повідомляє Sky News.

Кремль опублікував свіжі фотографії Путіна на тлі чуток про його погане самопочуття фото 1

Пресслужба Кремля опублікувала фотографії президента РФ Володимира Путіна після того, як днями поширилася непідтверджена інформація про те, що в неділю ввечері Путін нібито переніс серцевий напад.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав публікації в мережі черговою фейковою історією, відповідаючи на запитання щодо непідтвердженої інформації, яка з'явилася в російських Telegram-каналах і яку передрукували деякі західні ЗМІ.

Кремль опублікував свіжі фотографії Путіна на тлі чуток про його погане самопочуття фото 2

У понеділок, 23 жовтня, у Telegram-каналі, який публікує непідтверджені відомості, з'явився пост про те, що Путін нібито переніс серцевий напад і його реанімували медики.

Повідомлялося, що голова Кремля був під крапельницями, а його обов'язки взяв на себе двійник, який поговорив із президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

Нагадаємо, журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий. Відео, в якому Шустер переконує – очільник Кремля не доживе до кінця року.

Також у квітні повідомлялося, що Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні.

Теги: путін хвороба

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