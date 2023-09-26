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Путіна до суду незабаром доведуть і його «голодні ігри»

glavcom.ua
Українці сподіваються, що Путін відповідатиме за всі свої злочини
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Міжнародна правозахисна група спільно з прокуратурою України готує досьє про воєнні злочини Росії

25 вересня стало відомо, що МВС Росії оголосило в розшук голову Міжнародного кримінального суду (МКС) Петра Хофманського, його заступницю Лус дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта. 

Раніше Росія подала в розшук суддів МКС Томоко Акане та Розаріо Сальваторе Айталу, які видали разом із Серхіо Херардо Угальде Годінесом ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової. Крім суддів, у розшук було оголошено і прокурора Каріма Ахмада Хана. 

Насправді, це кроки відчаю. Все для РФ стає набагато серйозніше.

Напередодні стало відомо, що міжнародна правозахисна група Global Rights Compliance спільно з прокуратурою України готує досьє про воєнні злочини Росії.

Путіна до суду незабаром доведуть і його «голодні ігри» фото 1

Як повідомляє The Guardian, мета юристів – задокументувати випадки, коли Росія використала «голод як зброю війни», щоб надати докази МКС для початку першого відповідного судового розгляду. Звинувачення можуть бути пред'явлені особисто Путіну.

Серед задокументованих випадків, насамперед, Чернігів, де 16 березня минулого року загинули місцеві жителі, які стояли у черзі за продуктами. Частину розслідування присвячено тогорічній облозі Маріуполя.

Другий етап розслідування «вепонізації» (використання як зброї – ред.) голоду присвячений знищенню об'єктів продовольчого постачання, енергетичної та іншої життєво важливої інфраструктури.

Третій стосується спроб Росії перешкоджати чи обмежити експорт української сільгосппродукції.

Правники-міжнародники вже припускають, що нинішнє звинувачення буде набагато важчим за «дитячу справу» і, що важливо – перспективнішим, оскільки в міру напрацювання матеріалу може розширюватися і коло нових фігурантів.

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Теги: росія путін розслідування злочини проти людяності

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