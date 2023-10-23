Як часто Путін згадував про переговори щодо війни: інфографіка

Торік у вересні, коли Росія готувалася анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, Зеленський попередив, що це закриє будь-яку можливість переговорів

Президенту Росії Володимиру Путіну здалося, що в України з'явилося бажання розпочати переговори з Росією: під час поїздки до Китаю він розповів про «голоси» відповідальних за зовнішню політику осіб, які закликають розв'язувати проблеми мирним шляхом. Проте останнім часом ніхто із військово-політичного керівництва України такого бажання не озвучував. Президент Володимир Зеленський говорив, що для переговорів зараз поганий момент. Такої думки дотримуються й союзники України та, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, тема переговорів відсутня на всіх рівнях.

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Минулого року Зеленський видав указ про неможливість переговорів із РФ, проте Путін усе частіше намагається приховати свій провал. «Слово і діло» підрахувало, скільки разів російський диктатор згадував про переговори.

Торік у вересні, коли Росія готувалася анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, Володимир Зеленський попередив, що це закриє будь-яку можливість переговорів.

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Оголошуючи про анексію українських областей, Путін закликав «київський режим негайно припинити вогонь» і повернутися за стіл переговорів. Після цього Зеленський ухвалив рішення РНБО, у якому констатується неможливість проведення переговорів з президентом країни-агресорки.

Минулого жовтня Путін двічі згадував про мирні переговори. Зокрема, російський президент скаржився, що у влади України зникло бажання вести переговори після «жесту доброї волі» РФ – відведення військ з-під Києва. Але Росія, за його словами, для цього завжди є відкритою.

У листопаді заяв про переговори не було, а в грудні Путін знову двічі говорив про таку можливість. Знову нарікав, що Україна «сама собі заборонила переговори». «Усі конфлікти, всі збройні конфлікти закінчуються так чи інакше якимись переговорами на дипломатичному треку – а ми й ніколи не відмовлялися. Це керівництво України саме собі заборонило вести переговори. Це вже виглядає дещо незвичайно, дивно навіть, я сказав би. Проте рано чи пізно, звичайно, будь-які сторони, які перебувають у стані конфлікту, сідають та домовляються. Чим швидше це усвідомлення прийде до тих, хто нам протистоїть, тим краще», – сказав Путін.

Через кілька днів він повторив, що Росія, на відміну від її опонентів, не відмовляється від переговорів і готова домовлятися з усіма учасниками.

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Цього року Путін мовчав на тему переговорів до приїзду до Росії Сі Цзіньпіна у березні, проте потім говорив про це три дні поспіль. У статті у китайському виданні він наголосив, що Росія «відкрита до політико-дипломатичного врегулювання української кризи». Потім він говорив про це лідеру Китаю.

Знову двічі про переговори Путін згадував у червні, коли розпочався контрнаступ України. На зустрічі з воєнними кореспондентами президент РФ заявив, що «Україна викинула всі домовленості», досягнуті в Стамбулі навесні 2022-го.

Цю саму тезу диктатор озвучив на зустрічі з африканськими лідерами, які приїхали до Росії. «Але після того, як ми, як і обіцяли, відвели війська від Києва, київська влада, як зазвичай роблять їх господарі, викинула це все на звалище історії, скажімо так акуратно, і постараюся інтелігентно висловлюватися. Вони відмовилися від цього. Де гарантії, що вони й надалі не відмовлятимуться від якихось інших домовленостей? Але і в цих умовах ми ніколи не відмовлялися від переговорів», – заявив Путін.

У липні президент РФ тричі згадував про переговорний процес. Зокрема, знову закликав скасувати указ, який їх «забороняє».

Ще три рази про переговори Путін говорив у вересні та вже двічі у жовтні. При цьому 15 вересня Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком сказав, що не чує «з того боку» про бажання розпочати мирний процес: «Ось я говорю, а з того боку ми чогось не чуємо. Зрештою, танго – це, звичайно, добре… Я думаю, що для України важливо гопак не забути. Ось це важливо, бо так будуть весь час під чужу музику та під чужу дудку танцювати. А танцювати, до речі, так чи інакше всім доведеться».

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Нагадаємо, Путін заговорив про мирні переговори після атаки ЗСУ ракетами Atacms.

За словами диктатора, Росія завжди підтримувала проведення мирних переговорів. Путін зазначив, що для завершення війни НАТО має зважати на «інтереси РФ» та забезпечити позаблоковий характер України. Для початку перемовин, додав він, український лідер Володимир Зеленський має скасувати заборону на їх проведення з країною-агресором – Путін розповів, як випрошував мирних переговорів після ганебної втечі окупантів з Києва.

Зауважимо, українська сторона ніколи не погодиться на замороження війни з Росією – Зеленський озвучив, коли Київ сяде за стіл переговорів із Кремлем.