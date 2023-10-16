Нетаньяху продовжує контактувати з Путіним, попри його зв'язок з ХАМАСом

Нетаньяху провів першу телефонну розмову з початку конфлікту із російським диктатором Володимиром Путіним

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів першу телефонну розмову з початку конфлікту із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє газета Haaretz.

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Зазначається, що сторони обговорили палестино-ізраїльський конфлікт.

«Нетаньяху розмовляє з президентом Росії Путіним і обговорює війну в Секторі Гази», – йдеться у публікації.

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Раніше сьогодні, 16 жовтня, російський диктатор провів телефонні переговори з президентом Сирії Башаром Асадом, президентом Ірану Ебрахімом Раїсі та президентом Єгипту Абделем Фаттам ас-Сісі. За підсумками розмов, всі зазначені політики заявили про необхідність припинення гуманітарної кризи в Секторі Гази. До цього Росія внесла до Ради безпеки ООН проєкт резолюції з гуманітарних питань на тлі кризи в Секторі Гази.

Нагадаємо, як писало видання Wall Street Journal, прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу вдавалося зберігати «тепле спілкування» з російським диктатором Володимиром Путіним, але тепер цьому прийшов кінець.

До слова, палестинська терористична організація ХАМАС привітало позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем.

Раніше іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на державу Ізраїль. Радник верховного лідера країни Рахім Сафаві привітав палестинців з початком найбільшої за останні роки операції.