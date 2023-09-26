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Путін з очільниками нафтогазових гігантів РФ збираються до Китаю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін з очільниками нафтогазових гігантів РФ збираються до Китаю
У Пекіні Путін проведе переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
фото з відкритих джерел

Росія проведе в Китаї власний енергетичний захід

Російський диктатор Володимир Путін планує наступного місяця візит до Китаю. Керівники російських енергетичних гігантів «Газпром» і «Роснефть» Олексій Міллер та Ігор Сєчін приєднаються до оточення президента РФ під час цієї поїздки. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

Очікується, що в Пекіні Путін візьме участь у третьому форумі ініціативи «Один пояс, один шлях» та проведе переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Як розповіли співрозмовники Reuters, після візиту Путіна очільник «Роснефти» Сєчін проведе в Китаї власний енергетичний захід, для чого в делегації буде багато високопоставлених чиновників російської енергетичної галузі.

Росія зміцнює свої зв’язки з Азією, зокрема з Китаєм, намагаючись компенсувати скорочення торгівлі з Європою, її традиційним покупцем нафти та газу, яке стало наслідком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Росія прагне укласти угоду з більшими обсягами продажу природного газу в Китай і планує побудувати трубопровід «Сила Сибіру-2», який проходитиме через Монголію і матиме річну потужність 50 млрд куб м. Це значно більше за 38 млрд куб. м, яких, як очікується, досягне до 2025 року «Сила Сибіру».

Планується, що новий трубопровід транспортуватиме газ із родовищ півострова Ямал у Західному Сибіру до Китаю, проте Пекін і Москва ще не узгодили жодних параметрів поставок цим маршрутом, включно з ціною. За словами галузевих фахівців, переговори ускладнені відсутністю зацікавленості у Китаю, якому не знадобиться більше газу щонайменше до 2030 року.

Чи будуть підписані якісь угоди під час візиту Путіна до Пекіна наразі невідомо.

Востаннє Путін відвідував Пекін у лютому 2022 року, за кілька днів до відправки свого війська в Україну. Тоді він із Сі оголосили про безмежне партнерство між їхніми країнами.

Теги: путін Китай Газпром газ

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