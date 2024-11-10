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Кремль побачив «позитивні сигнали» у позиції Трампа щодо України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Кремль побачив «позитивні сигнали» у позиції Трампа щодо України
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Трамп може укласти угоду, яка приведе до миру
фото з відкритих джерел

Трамп «говорить про мир», а не про конфронтацію, вважають росіяни

 

У Кремлі заявили, що бачать «позитивні сигнали» в позиції обраного президента США Дональда Трампа щодо війни Росії з Україною. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Сигнали – позитивні. Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, як він сприймає все через угоди, що він може укласти угоду, яка може привести до миру», – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, Трамп «говорить про мир», а не про конфронтацію, «він не говорить про бажання завдати стратегічної поразки Росії, і це вигідно відрізняє його від чинної адміністрації».

Водночас Пєсков сказав, що важко передбачити, «наскільки Трамп буде дотримуватися заяв, зроблених під час кампанії».

Нагадаємо, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Про це повідомляє ВВС з посиланням на старшого радника Трампа, стратега Республіканської партії Брайана Ланзу.

«Коли Зеленський каже, що бойові дії припиняться тільки після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, робіть це самі», – заявив Брайан Ланза.

За словами Ланзи, Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію «реалістичного бачення миру».

Пізніше адміністрація новообраного президента заявила, що політик не виступав від імені Дональда Трампа

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Теги: Свобода радіо партії Брайан Ланза Дмитро Пєсков

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