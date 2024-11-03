Міністр закордонних справ країни-агресора заявив, що Україна не дотримується домовленостей

Російська влада знову звинуватила Україну у «зривах домовленостей» і висловила нові погрози щодо територіальної цілісності України. Зокрема, Україні закидали недотримання міжнародних зобов’язань і попередили про ймовірність ще більших територіальних втрат. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нагадав про три угоди, які, за його словами, начебто були зірвані Києвом. Про це він заявив на «XVI Асамблеї Російського світу», а його цитати були надані російськими пропагандистськими ЗМІ.

Лавров зазначив, що «чим більше українська влада, підтримувана Заходом, порушує домовленості, тим більше територій втрачає цей режим». Він навів три випадки, коли Україна нібито зривала угоди: у лютому 2014 року, лютому 2015 року та квітні 2022 року.

Так, у лютому 2014 року Росія розпочала окупацію Криму. Наступного дня, 21 лютого, тодішній президент України Віктор Янукович підписав угоду з опозицією для завершення протестів на Євромайдані, яка передбачала повернення до Конституції 2004 року, створення уряду національної єдності та проведення дострокових виборів до кінця 2014 року. Проте 22 лютого, після консультацій із проросійськими силами, Янукович відмовився від угоди, а Верховна Рада ухвалила рішення про проведення дострокових виборів.

У лютому 2015 року були підписані Мінські угоди, спрямовані на замороження конфлікту на Донбасі. Однак відразу після підписання російські підконтрольні сили вчинили понад 100 обстрілів, використовуючи артилерію та танки, що свідчить про порушення «перемир’я» з боку Росії.

У квітні 2022 року в Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями. Україна погодилася на позаблоковий статус та обмеження чисельності ЗСУ, проте Росія висунула додаткові вимоги, включаючи визнання російської мови державною та скасування санкцій. На фоні деокупації Бучі (і побачених там звірств росіян – ред. ГЛАВКОМ) та втрати крейсера «Москва» ці переговори були припинені через незрозумілі позиції щодо подальшого статусу Криму та ОРДЛО.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявляв, що переговори між Україною та Росією втратили свою актуальність і не є настільки важливими, як раніше. Тим часом заступник голови Радбезу РФ, якого підозрюють у зловживанні алкоголем, у своєму виступі на російському телебаченні нещодавно заявив, що США недооцінюють ризик ядерної загрози з боку РФ і діють у власних інтересах, ігноруючи потреби інших країн. На його думку, така політика може мати для Америки фатальні наслідки. Він також додав, що якби США уклала безпекові угоди з РФ, росіяни б не розпочали війну в Україні.

До слова, раніше Лавров заявив, що Росії «не підходить нічия» у війні проти України.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія «буде рада будь-яким ініціативам» для завершення війни в Україні від Дональда Трампа, якщо той стане президентом США.