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Тимофій Мілованов Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Важлива кадрова новина від Трампа. Україні час тривожитися?

glavcom.ua
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Як політика Трампа вплине на Україну
фото з відкритих джерел

План Трампа полягає у позбавленні Росії доходів від нафти, економічній ізоляції Росії, зміцненні НАТО, виділенні 500 мільярдів доларів для України за схемою ленд-лізу

Трамп заявив, що Майк Помпео не приєднається до його адміністрації.

Очевидно, його погляди, зокрема щодо України, не узгоджуються з поглядами Дональда Трампа.

Ці погляди Помпео висловив у статті для Wall Street Journal у липні, а також на Ялтинській європейській конференції у Києві у вересні. У спільній статті з Урбаном Помпео аргументував, що зацікавлений у власних інтересах Трамп буде більшим другом для України, ніж демократи.

Вони зазначили, що план Трампа полягає у позбавленні Росії доходів від нафти, економічній ізоляції Росії, зміцненні НАТО, виділенні 500 мільярдів доларів для України за схемою ленд-лізу та наданні Україні можливості завдавати удари по будь-яких цілях, коли це потрібно. Однак, як демонструє сам Трамп, це явно не його план.

Також вони заявили, що немає доказів, що Трамп капітулює Україну Росії. Незабаром побачимо, чи це правда.

Від них також була, на мою думку, справедлива критика політики адміністрації Байдена: «Санкції адміністрації Байдена добре виглядають на папері, але насправді порожні».

«Наприклад, Міністерство фінансів США звільняє російські банки від санкцій, якщо їхні транзакції пов'язані з енергетичним виробництвом – найважливішим джерелом доходів для воєнної машини Кремля».

Один момент, який, я вважаю, вони влучно підмітили, – критика НАТО, яка була сформульована як заклик до посилення Альянсу, включно з «тим, щоб європейці несли свою справедливу частку витрат. Настав час підвищити планку витрат до 3% від ВВП країн-членів». Думаю, Трамп дійсно вимагатиме від європейців більше інвестувати в свою оборону.

Чи це погана новина для України?

Ще не знаю, але я залишаюся обережно оптимістичним, що Трамп створить для України можливість завершити війну та рухатися вперед. Однак багато залежатиме від того, як ми зможемо скористатися цією можливістю, зокрема, від нашої внутрішньої політики та здатності систематично виконувати складні стратегічні завдання. Але як показав час війни – це для нашої держави, для нас всіх виявилося непростим завданням.

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Джерело
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Теги: війна Дональд Трамп політика Україна

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