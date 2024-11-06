Новий голова Міноборони Ізраїлю назвав свою головну мету

Ісраель Кац очолив Міноборони Ізраїлю після звільнення Йоава Галанта

Новий міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав своїми цілями на посаді перемогу над ворогами Ізраїлю, про це він написав у своєму пості у мережі Х.

«Ми працюватимемо разом, щоб привести систему безпеки до перемоги над нашими ворогами та досягти цілей війни: повернення всіх викрадених як найважливіша місія, знищення ХАМАСу у Газі, поразка «Хезболли» в Лівані, стримування іранської агресії та безпечне повернення жителів півночі та півдня у свої будинки», – повідомив він.

Ісраель Кац із 2019 року був міністром закордонних справ. Він народився 1955 року в Ашкелоні, закінчив Єврейський університет в Єрусалимі. 1998-го став депутатом парламенту Ізраїлю. Член партії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу «Лікуд» . В уряді з 2003 року був міністром сільського господарства, міністром транспорту, в різні періоди був міністром розвідки, енергетики, фінансів.

Нетаньяху звільнив попереднього міністра оборони Йоава Галанта, обґрунтувавши своє рішення втратою довіри. За його словами, Галант ухвалював рішення і робив заяви, які не погоджувалися з позицією уряду, і з цих розбіжностей отримували вигоду вороги Ізраїлю.

«У перші місяці війни була довіра і йшла дуже плідна робота, в останні місяці ця довіра між мною та міністром оборони похитнулася», – заявив Нетаньягу.

Колишній міністр після звільнення написав у Х, що безпека Ізраїлю завжди була і буде сенсом його життя. До приходу до парламенту та уряду він прослужив в армії майже 40 років, Міноборони очолив наприкінці 2022 року.

Вже через три місяці після цього Нетаньягу вирішив звільнити Галанта, оскільки голова військового відомства критикував судову реформу, яку проводить прем'єр. Однак потім Нетаньягу передумав і зберіг Галанта на посаді, зазначивши, що хоче залишити позаду суперечки з ним.

Натомість у США здивовані рішенням Нетаньягу звільнити Галанта, повідомив журналіст Axios Барак Равід у соцмережі Х із посиланням на джерело. Представник Ради національної безпеки Білого дому у коментарі Равіду сказав, що Галант «був важливим партнером з усіх питань, пов'язаних з обороною Ізраїлю», США продовжать спільну роботу з наступним міністром оборони країни.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що звільняє міністра оборони Йоава Галланта. Причина – «брак взаємної довіри». Премʼєр-міністр додав, що вони розійшлися в поглядах на управління війною, і що Галлант ухвалював рішення і робив заяви, які суперечили рішенням уряду.