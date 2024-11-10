Названо дату зустрічі Трампа і Байдена в Овальному кабінеті

Зустріч між Байденом та Трампом є стандартною процедурою під час передачі влади

Джо Байден зустрінеться із новообраним президентом США Дональдом Трампом у середу, 13 листопада, в Овальному кабінеті. Про це повідомляє Білий дім.

«Президент Байден і новообраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00. Додаткові подробиці – згодом», – йдеться у повідомленні.

Politico зауважило, що зустріч між Байденом та Трампом є стандартною процедурою під час передачі влади.

Нагадаємо, що у США завершився підрахунок голосів на виборах президента. Дональд Трамп здобув перемогу у всіх так званих «хитких» штатах.

До слова, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.