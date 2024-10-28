Кобахідзе: У нас немає дипломатичних відносин із Російською Федерацією. Ми просто проводимо політику президента у національних інтересах

Дипломатичні стосунки з РФ Грузія розірвала у 2008 році

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе повідомив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Москвою через окупацію Абхазії та Південної Осетії. Про це повідомляють росЗМІ.

За його словами, країна «просто проводить політику президента у національних інтересах».

«У нас немає дипломатичних відносин із Російською Федерацією. Ми просто проводимо політику президента у національних інтересах. Але таких серйозних стосунків, як, наприклад, європейська інтеграція, із зовнішньополітичними гравцями у нас немає», – відповів Кобахідзе.

На питання, чи не підвищує відсутність серйозних відносин із зовнішньополітичними гравцями ймовірність встановлення міцних дипломатичних відносин із Москвою, Кобахідзе відповів негативно.

«Вибачте. Ні, ні, ні. Жодних планів щодо цього немає, тому що 10% території (Абхазія та Південна Осетія) окуповані Російською Федерацією. Зважаючи на те, що дипломатичні переговори поки що лише намічаються, ми вирішили, що виконаємо ці прохання», – заявив Кобахідзе.

Наприкінці травня прем'єр зазначав, що Грузія має намір повернути Абхазію та Південну Осетію, відновивши територіальну цілісність країни, і вступити до Євросоюзу до 2030 року.

У 2008 році після росі́йсько-грузи́нської війни під час якої РФ окупувала Південну Осетію, та визнала її незалежність, а також, незалежність Абхазії, Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією.

Нагадаємо, що 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. Опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.

Але у неділю, 27 жовтня 2024 року, центрвиборчком Грузії оприлюднив попередні результати підрахунку голосів на 3 110 дільницях з 3 111, адже після появи відео з вкиданням бюлетенів голосування на одній дільниці було зупинено.

Так, за даними ЦВК, правляча «Грузинська мрія» на парламентських виборах набрала 53,92% (1 118 836 голосів). Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилися визнавати результати.