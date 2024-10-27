Батькам тричі довелося ховати загиблого на війні сина
21-річний Тарас був командиром взводу 10-ї гірничо-штурмової бригади
Надія та Іван Лені тричі ховали рідного сина. 21-річний Тарас був командиром взводу 10-ї гірничо-штурмової бригади. Він разом із побратимами загинув під час авіанальоту на Київщині в березні 2022 року. Тіла бійців були дуже понівечені, ідентифікували їх за допомогою ДНК-експертизи, пише «Радіо Свобода».
Лише за два роки родина дізналася, що поховати вдалося не все тіло Тараса. У морзі Житомира знайшли ще один фрагмент його останків та відпрвили родині… «Новою поштою». Після такого стресу батько захисника потрапив до лікарні.
«Копали ще раз яму, ще раз похоронили», – розповідає Іван Лень.
Утретє ж останки сина поховали в Чернівцях – у братській могилі, разом із фрагментами тіл побратимів.
«Третій рік уже, а спокою такого душевного ніякого», – розповіла журналістам Надія Лень.
Нагадаємо, у столиці працівниця Південного кладовища наживалася на померлих.
Також поліція затримала вандала, який пошкодив понад 70 могил цивільних і військових
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