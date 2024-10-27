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Батькам тричі довелося ховати загиблого на війні сина

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Батькам тричі довелося ховати загиблого на війні сина
Надія та Іван Лені під час похорону сина
фото: скріншот із відео

21-річний Тарас був командиром взводу 10-ї гірничо-штурмової бригади

Надія та Іван Лені тричі ховали рідного сина. 21-річний Тарас був командиром взводу 10-ї гірничо-штурмової бригади. Він разом із побратимами загинув під час авіанальоту на Київщині в березні 2022 року. Тіла бійців були дуже понівечені, ідентифікували їх за допомогою ДНК-експертизи, пише «Радіо Свобода».

Лише за два роки родина дізналася, що поховати вдалося не все тіло Тараса. У морзі Житомира знайшли ще один фрагмент його останків та відпрвили родині… «Новою поштою». Після такого стресу батько захисника потрапив до лікарні.

«Копали ще раз яму, ще раз похоронили», – розповідає Іван Лень.

Утретє ж останки сина поховали в Чернівцях – у братській могилі, разом із фрагментами тіл побратимів.

«Третій рік уже, а спокою такого душевного ніякого», – розповіла журналістам Надія Лень.

Нагадаємо, у столиці працівниця Південного кладовища наживалася на померлих.

Також поліція затримала вандала, який пошкодив понад 70 могил цивільних і військових

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Теги: Свобода радіо батько похорон ЗСУ війна поліція відео

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