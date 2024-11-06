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The Wall Street Journal пояснила, чому перемога Трампа стала можливою

Ірина Міллер
glavcom.ua
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The Wall Street Journal пояснила, чому перемога Трампа стала можливою
Трамп і його дружина Меланія підходять до преси після голосування в Палм-Біч, штат Флорида, у вівторок
фото: Evan Vucci, AP

Трамп повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців

Перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики, зазначає The Wall Street Journal.

Редакційна колегія The Wall Street Journal стверджує, що результатом політики адміністрації Байдена стало зниження реальної заробітної плати на тлі стрімкого зростання інфляції, хаос на південному кордоні та крах американської системи стримування за кордоном. Згідно з опитуваннями, економічні питання стали для Трампа найсильнішою темою кампанії. 

«Демократи спробували змінити стратегію в останній момент, замінивши Байдена як кандидата, коли стало очевидно, що він програє, і це майже спрацювало. Камала Гарріс намагалася представити себе як "новий шлях уперед", але не змогла відмежуватися від свого чотирирічного партнерства з Байденом і не змогла переконати достатню кількість людей у своїй здатності ефективно виконувати обов'язки президента в умовах зростаючих геополітичних загроз», – йдеться в газеті.

Нагадаємо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників. Зазначимо, що, згідно з законодавством США, для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вже заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США.

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

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Теги: Дональд Трамп партії Колумбія Флорида президент Камала Гарріс перемога вибори у США

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