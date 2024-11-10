Скандальна заява радника Трампа про Крим. Штаб новообраного президента відреагував

Наразі штаб Трампа не має жодних справ із Браяном Ланзою

Стратег Республіканської партії Браян Ланза заявив, що США зосередяться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій, додавши, що «Криму більше немає». Однак адміністрація новообраного президента заявила, що політик не виступав від імені Дональда Трампа.

Reuters пише, що наразі штаб Трампа не має жодних справ із Браяном Ланзою.

«Браян Ланза був підрядником (виборчої, – «Главком») кампанії. Він не працює на президента Трампа і не говорить від його імені», – сказали в команді Трампа.

Нагадаємо, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Про це повідомляє ВВС з посиланням на старшого радника Трампа, стратега Республіканської партії Брайана Ланзу.

«Коли Зеленський каже, що бойові дії припиняться тільки після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, робіть це самі», – заявив Брайан Ланза.

За словами Ланзи, Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію «реалістичного бачення миру».