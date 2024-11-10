Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скандальна заява радника Трампа про Крим. Штаб новообраного президента відреагував

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скандальна заява радника Трампа про Крим. Штаб новообраного президента відреагував
Радник Трампа Браян Ланза зробив заяву про війну в Україні
фото: ABC

Наразі штаб Трампа не має жодних справ із Браяном Ланзою

Стратег Республіканської партії Браян Ланза заявив, що США зосередяться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій, додавши, що «Криму більше немає». Однак адміністрація новообраного президента заявила, що політик не виступав від імені Дональда Трампа. 

Reuters пише, що наразі штаб Трампа не має жодних справ із Браяном Ланзою.

«Браян Ланза був підрядником (виборчої, – «Главком») кампанії. Він не працює на президента Трампа і не говорить від його імені», – сказали в команді Трампа.

Нагадаємо, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Про це повідомляє ВВС з посиланням на старшого радника Трампа, стратега Республіканської партії Брайана Ланзу.

«Коли Зеленський каже, що бойові дії припиняться тільки після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, робіть це самі», – заявив Брайан Ланза.

За словами Ланзи, Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію «реалістичного бачення миру».

Читайте також:

Теги: США Крим Україна війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейські лідери намагаються зʼясувати, чи зможуть вони продовжити військову підтримку України без США
ЄС розглядає можливість збільшення допомоги Україні в разі відмови Трампа – Bloomberg
8 листопада, 19:26
Трамп фанат виключно Трампа
Трамп, Європа, Китай: гра на політичному трикутнику і місце України
6 листопада, 12:10
Південна Корея та Україна посилюють співпрацю у відповідь на залучення Росією військ КНДР
Стало відомо, хто ввійде до складу південнокорейської делегації для візиту в Україну
30 жовтня, 11:39
Трампа неодноразово робив образливі заяви щодо рівня інтелекту кандидатки на посаду президента США
Гарріс запропонувала Трампу пройти тест на когнітивні здібності
29 жовтня, 08:35
Міноборони прийняло новий стандарт якості форми для ЗСУ
Міноборони прийняло нові стандарти якості форми для ЗСУ
25 жовтня, 05:50
Росія окупувала населений пункт на Донеччині
Росія окупувала населений пункт на Донеччині
23 жовтня, 05:28
19 жовтня окупанти двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області
Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня
20 жовтня, 11:17
Провокування інтенсивного опору росіян власне й було стратегічним військовим задумом України в Курській операції
Ворог активізувався на Курському фронті. Аналіз ситуації
17 жовтня, 17:30
Байден пообіцяв надати охорону Трампу на рівні президента США
Трамп вимагає додатковий захист для себе: реакція Байдена
12 жовтня, 09:48

Політика

Скандальна заява радника Трампа про Крим. Штаб новообраного президента відреагував
Скандальна заява радника Трампа про Крим. Штаб новообраного президента відреагував
США невдовзі назвуть дату припинення вогню в Україні? Заява прем'єра Польщі
США невдовзі назвуть дату припинення вогню в Україні? Заява прем'єра Польщі
Вибори у США: завершено підрахунок голосів
Вибори у США: завершено підрахунок голосів
Стало відомо, коли Байден та Трамп зустрінуться у Білому домі
Стало відомо, коли Байден та Трамп зустрінуться у Білому домі
«Будуть депортації». Експосол України в США назвав очікування від президентства Трампа
«Будуть депортації». Експосол України в США назвав очікування від президентства Трампа
The Wall Street Journal: США надсилають Україні понад 500 ракет-перехоплювачів
The Wall Street Journal: США надсилають Україні понад 500 ракет-перехоплювачів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
97K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
70K
Росіянин, який воював у «Азові», пояснив, чому в РФ ненавидять українців
63K
Втрата Україною винищувача F-16: стали відомі подробиці розслідування
62K
Які б не були стосунки, все одно боляче: син та колишня дружина Узєлкова відреагували на його смерть
46K
Скандал із волонтером Стерненком: Сухопутні війська ЗСУ зробили заяву

Новини

Росіяни за добу 452 рази атакували Запорізьку область, поранено жінку
Сьогодні, 08:00
У Львові лікарі врятували жінку, в якої під час вагітності виявили пухлину серця
Сьогодні, 07:25
ЗСУ відновили позиції під Сіверськом і Покровськом – ISW
Сьогодні, 06:03
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 06:00
Одеська міська рада показала наслідки атаки ворога
Сьогодні, 05:12
У Києві повітряна тривога тривала 35 хвилин
Сьогодні, 04:39

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua