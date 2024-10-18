У штабі Гарріс стурбовані рейтингом Трампа та змінюють передвиборчу кампанію – Reuters

Останніми днями рейтинг кандидата в президенти США Дональда Трампа помітно виріс

Віце-президент США Камала Гарріс коригує свою передвиборчу стратегію, щоб залучити більше чоловіків і республіканців. Вона зокрема активізує критику на адресу свого опонента Дональда Трампа. Про це повідомляє видання Reuters.

Агентство повідомляє, що зміна стратегії Гарріс зумовлена зростаючими побоюваннями демократів через опитування, які показують, що кандидат від Республіканської партії демонструє значний прогрес. Згідно з даними опитувань громадської думки та внутрішніми передвиборчими дослідженнями, на які посилаються джерела в Демократичній партії, Гарріс знаходиться на рівні з Трампом у ключових штатах.

Reuters повідомляє, що це розчаровуючий момент для стрімкої кампанії, яка почалася з:

величезного стрибка ентузіазму і грошових коштів, коли Гарріс змінила кандидата в президенти чинного главу держави Джо Байдена в липні;

організації потужного з'їзду Демократичної партії;

проголошення Гарріс переможницею за результатами її єдиних дебатів із Трампом.

За словами радника Демократичної партії, після декількох тижнів, присвячених політиці та спробам утвердитися на національному рівні, Гарріс повертається до своєї прокурорської манери. Вона сподівається продемонструвати свою силу виборцям, які можуть оцінити образ сильного лідера в особі Трампа.

На своєму мітингу в Ері (штат Пенсільванія) в понеділок кандидатка від демократів вжила незвичайних заходів, продемонструвавши уривки висловлювань республіканця про «ворога всередині» Америки. Це мало на меті підкреслити, що Трамп становить загрозу для країни.

Цього тижня Гарріс також зустрілася з Шарламаном Та Гоком, щоб звернутися до чорної аудиторії, а потім дала провокаційне інтерв'ю Fox News, щоб привернути увагу консерваторів.

Агентство зазначає, що відповідно до опитувань Reuters та Ipsos, на національному рівні перевага Гарріс над Трампом зменшилася з 7% до 3% наприкінці вересня. Особливо тривожно для демократів те, що обидва кандидати мають однакові шанси в семи ключових штатах, які можуть визначити результати виборів.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на результати власного опитування, проведеного з 28 вересня по 8 жовтня.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп запропонував залучити армію у день виборів для боротьби з «внутрішнім ворогом». Він підкреслив, що його не турбує можливий хаос з боку його прихильників або втручання іноземних держав, а основну загрозу він бачить у «радикальних лівих безумцях».

Нагадаємо, Трамп часто любить висміювати свої політичних опонентів, однак за місяць до виборів, він все частіше відчуває це на собі.