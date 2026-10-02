РФ оголосила у міжнародний розшук Федорова та Резнікова

РФ каже, що Резніков та Федоров нібито «наказували проводити каральні операції»

Слідчий комітет РФ: «Щодо Резнікова та Федорова винесено постанови про притягнення їх до відповідальності як обвинувачених»

Ексміністрів оборони України Олексія Резнікова та Михайла Федорова Росія оголосили в міжнародний розшук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Росія стверджує, що Федоров та Резніков нібито «віддавали підлеглим злочинні накази та вказівки, забезпечуючи проведення на території Донбасу каральних воєнізованих операцій».

«Щодо Резнікова та Федорова винесено постанови про притягнення їх до відповідальності як обвинувачених, організовано їхній міжнародний розшук», – йдеться в повідомленні Слідчого комітету.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд, що автоматично припинило повноваження всіх міністрів, зокрема й міністра оборони Михайла Федорова.

Зауважимо, що 5 вересня 2023 року Верховна Рада звільнила Олексія Резінкова з посади міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 327 народних обранців.

До слова, Михайло Драпатий, головнокомандувач ЗСУ, також перебуває у розшуку МВС Росії. У картці зазначено, що Драпатого розшукують за кримінальною статтею, однак її номер і зміст не вказані.