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Хакери зламами АТБ, удар по Харкову та деталі можливої тристоронної зустрічі: головне за день 5 жовтня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Хакери зламами АТБ, удар по Харкову та деталі можливої тристоронної зустрічі: головне за день 5 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 5 жовтня 2026 року

Окупанти завдали масованого удару по Харкову, президент України Володимир Зеленський розповів про можливі тристоронні переговори в кінці жовтня, а хакери зламали офіційний сайт та мобільний застосунок мережі магазинів АТБ.

«Главком» склав добірку головних подій за день 5 жовтня.

Удар по Харкову

Наслідки атаки окупантів
Наслідки атаки окупантів
фото: ДСНС

Російські війська вдень 5 жовтня завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Над містом після влучань здійнявся стовп чорного диму. За попередньою інформацією, російські війська застосували щонайменше три КАБи. Влучання зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах Харкова. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок. У Харкові вже 53 постраждалих внаслідок російського удару, серед них троє дітей. Також повідомляється про п'ятьох загиблих.

АТБ зламали: хакери виставили компанії ультиматум

Хакери зламами АТБ, удар по Харкову та деталі можливої тристоронної зустрічі: головне за день 5 жовтня фото 1
фото: АТБ

Мережа супермаркетів АТБ могла стати жертвою кібератаки. Зловмисники заявили, що отримали доступ до бази даних, пов'язаної з офіційним сайтом компанії, та вимагають $400 тис. за нерозголошення інформації.

Зеленський розповів про можливу тристоронню зустріч із США та РФ у жовтні

Хакери зламами АТБ, удар по Харкову та деталі можливої тристоронної зустрічі: головне за день 5 жовтня фото 2
фото: офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на проведення у жовтні тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. За його словами, Київ готовий до переговорів, однак Москва наразі не демонструє готовності до дипломатії.

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Теги: Харків Польща війна Володимир Зеленський переговори

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