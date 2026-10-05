Хакери зламами АТБ, удар по Харкову та деталі можливої тристоронної зустрічі: головне за день 5 жовтня

Дайджест новин, які сталися вдень 5 жовтня 2026 року

Окупанти завдали масованого удару по Харкову, президент України Володимир Зеленський розповів про можливі тристоронні переговори в кінці жовтня, а хакери зламали офіційний сайт та мобільний застосунок мережі магазинів АТБ.

«Главком» склав добірку головних подій за день 5 жовтня.

Удар по Харкову

Наслідки атаки окупантів фото: ДСНС

Російські війська вдень 5 жовтня завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Над містом після влучань здійнявся стовп чорного диму. За попередньою інформацією, російські війська застосували щонайменше три КАБи. Влучання зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах Харкова. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок. У Харкові вже 53 постраждалих внаслідок російського удару, серед них троє дітей. Також повідомляється про п'ятьох загиблих.

АТБ зламали: хакери виставили компанії ультиматум

фото: АТБ

Мережа супермаркетів АТБ могла стати жертвою кібератаки. Зловмисники заявили, що отримали доступ до бази даних, пов'язаної з офіційним сайтом компанії, та вимагають $400 тис. за нерозголошення інформації.

Зеленський розповів про можливу тристоронню зустріч із США та РФ у жовтні

фото: офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на проведення у жовтні тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. За його словами, Київ готовий до переговорів, однак Москва наразі не демонструє готовності до дипломатії.

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