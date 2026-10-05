Хакери зламами АТБ, удар по Харкову та деталі можливої тристоронної зустрічі: головне за день 5 жовтня
Дайджест новин, які сталися вдень 5 жовтня 2026 року
Окупанти завдали масованого удару по Харкову, президент України Володимир Зеленський розповів про можливі тристоронні переговори в кінці жовтня, а хакери зламали офіційний сайт та мобільний застосунок мережі магазинів АТБ.
«Главком» склав добірку головних подій за день 5 жовтня.
Удар по Харкову
Російські війська вдень 5 жовтня завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Над містом після влучань здійнявся стовп чорного диму. За попередньою інформацією, російські війська застосували щонайменше три КАБи. Влучання зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах Харкова. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок. У Харкові вже 53 постраждалих внаслідок російського удару, серед них троє дітей. Також повідомляється про п'ятьох загиблих.
АТБ зламали: хакери виставили компанії ультиматум
Мережа супермаркетів АТБ могла стати жертвою кібератаки. Зловмисники заявили, що отримали доступ до бази даних, пов'язаної з офіційним сайтом компанії, та вимагають $400 тис. за нерозголошення інформації.
Зеленський розповів про можливу тристоронню зустріч із США та РФ у жовтні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на проведення у жовтні тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. За його словами, Київ готовий до переговорів, однак Москва наразі не демонструє готовності до дипломатії.
Інші важливі новини:
- Польща розглядає можливість збивати російські дрони над Україною – глава МЗС
- РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: Зеленський розповів подробиці
- США зробили заяву після попередження Росії стосовно дипломатів у Києві
Коментарі — 0