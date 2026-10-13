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Росія заявила, що експорт її дизельного палива може перевищити обсяги, заявлені Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія заявила, що експорт її дизельного палива може перевищити обсяги, заявлені Трампом
Віцепрем’єр Росії Олександр Новак зазначив, що російський дизель допоможе збалансувати світовий попит і пропозицію
фото з відкритих джерел

Віцепрем’єр Росії Олександр Новак зауважив, що експорт може повернутися до докризового рівня

Віцепрем’єр Росії Олександр Новак заявив, що до кінця 2026 року РФ має можливості збільшити експорт дизельного пального до 3-3,5 млн тонн на місяць, що поверне поставки до докризового рівня та перевищить обсяги, анонсовані президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Йдеться про поставки в межах домовленості з Москвою від 9 жовтня, заради якої американська адміністрація тимчасово скасувала санкції щодо російського пального. У той час як Вашингтон намагається знизити ціни перед проміжними виборами 3 листопада, угода викликала гостру критику з боку України та частини американських законодавців, які застерігають про забезпечення Кремля коштами для війни.

Новак зазначив, що рішення вже знизило світові ціни на дизель на 5-6%, а також оцінив обсяг поставлених до ЄС енергоресурсів із 2022 року у $320,7 млрд.

Попри анонсовані Трампом поставки понад 300 тис. тонн дизелю, президент України Володимир Зеленський наголосив, що нова хвиля атак РФ щонайменше по шести енергетичних об’єктах України свідчить про повну відсутність у Москви зацікавленості в реальному енергетичному перемир’ї.

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі в Майамі заявили українським чиновникам, що угода США та РФ щодо експорту російського дизеля має на меті відновити тристоронні переговори про припинення війни. .

За даними агенства, американська сторона намагається таким чином «пом'якшити» позицію Володимира Путіна, який наразі не готовий до діалогу. У Вашингтоні розраховують, що кроки назустріч Москві та припинення українських ударів по НПЗ змусять Кремль піти на зустрічні поступки.

Теги: експорт пальне росія

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