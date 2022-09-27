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Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
Путін не відмовляється від досягнення всіх цілей війни
фото з відкритих джерел

Рашисти заявляють, що готові вести переговори

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом заявив, що Москва готова вести переговори з Києвом за дотримання одного основного принципу. Інформацію про нові умови для переговорів з українською стороною роз'яснив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Йдеться про досягнення всіх цілей війни. «У міру того, як змінюється ситуація, змінюються й умови – про це ми неодноразово говорили», – зауважив прессекретар і додав, що Росія зберігає свою готовність вести переговори.

Як повідомлялося, президент Туреччини  Реджеп Таїп Ердоган наприкінці свого візиту до США для участі в 77-й Генеральній Асамблеї ООН анонсував нові переговори з лідерами України та Росії. 

Водночас Ердоган нагадав, що закликав Росію припинити військові операції та вивести свої сили з України, які увійшли на її територію з 24 лютого. 

Раніше Ердоган повідомив, чи підтримає плани Путіна щодо так званих «референдумів» рашистів. 

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Теги: диктатор переговори президент прессекретар путін росія Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

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