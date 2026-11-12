Що показують результати СБУ на фронті та в боротьбі з агентурою ворога

Нова модель Поклада

У війні зі значно більшим противником важливо не просто завдавати йому втрат, а системно руйнувати його здатність продовжувати війну. Причому робити це потрібно одночасно на різних рівнях: знищувати бойовий потенціал російської армії на передовій, позбавляти її ресурсів і паралельно блокувати діяльність російських спецслужб усередині України.

Саме таку комплексну модель роботи сьогодні формує Служба безпеки України під керівництвом Олександра Поклада. Тут поєднується ефективна бойова робота з активною контррозвідувальною протидією. Це не два окремі напрями діяльності, а елементи однієї стратегії послаблення ворога.

СБУ сьогодні б’є по обох критично важливих точках противника. На фронті росія втрачає тисячі військових, техніку та можливості для ведення бойових дій. У тилу – агентів, диверсантів і можливість реалізовувати терористичні сценарії.

Наскільки дієвою є ця стратегія, добре демонструють результати «Альфи» СБУ. Лише за жовтень спецпризначенці ліквідували майже 11 тисяч російських військових. Але справа не тільки в кількості знищеної живої сили.

Майже 5 тисяч уражених безпілотників і наземних роботизованих комплексів, понад 2300 антен та вузлів зв'язку, понад 2200 одиниць автомобільної техніки, сотні фортифікаційних споруд і розрахунків БпЛА – це удари по цілій системі забезпечення російської армії. До цього додаються знищені склади боєприпасів, засоби ППО та важливі військові об'єкти, зокрема ракетний комплекс «Іскандер».

Тобто йдеться не просто про втрати окремих підрозділів. Росія втрачає людей, техніку, зв'язок, логістику та засоби ураження. А відновлення кожної з цих складових потребує часу, грошей і додаткових ресурсів. Це ресурси, які агресор міг би використати для посилення наступальних спроможностей.

Це колосальні втрати для російської армії. Щоб компенсувати їх, ворогу доводиться мобілізувати й навчати нових військових, закуповувати озброєння та відновлювати підрозділи. Кожен місяць війни стає для неї дедалі дорожчим.

Високі результати «Альфи» – це не епізодичні успіхи. Підрозділ вісім місяців поспіль утримує лідерство за показниками бойової ефективності серед Сил оборони. Така стабільність свідчить про системно вибудувану роботу, високий рівень підготовки спецпризначенців, технологічність і ефективне управління.

Водночас не менш важливою складовою стратегії Поклада є безпека українського тилу. Росія продовжує намагатися компенсувати свої невдачі на фронті терористичними атаками, диверсіями та розбудовою агентурних мереж. Саме тому викриття тих, хто працює на російські спецслужби, – це не другорядна робота, а безпосередній внесок у національну безпеку.