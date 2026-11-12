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Путін висунув вимогу Європі для завершення війни в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін висунув вимогу Європі для завершення війни в Україні
Путін звинуватив Європу в загрозі зриву миру з Україною
скриншот з відео

Кремль виступив проти одного з ключових механізмів гарантування безпеки України після укладення мирної угоди

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що розміщення іноземних військових контингентів на території України є неприйнятним для Москви навіть після досягнення мирних домовленостей. За його словами, присутність європейських військ Росія розцінюватиме як загрозу власній безпеці та підставу для продовження війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням заяву диктатора.

Путін стверджував, що Росія нібито завжди підтримувала діалог із європейськими державами та ніколи самостійно його не припиняла. Відповідальність за погіршення відносин між Москвою та європейськими столицями він поклав на європейських політиків.

Водночас російський диктатор заявив про зацікавленість Кремля у тривалому мирному врегулюванні війни проти України. За його словами, Москва прагне досягти домовленостей, які забезпечать остаточне припинення протистояння.

Однак однією з принципових умов Росії він назвав відсутність будь-яких іноземних військових формувань на українській території.

«Ми з самого початку говорили, що присутність будь-яких іноземних військ на українській території для нас є абсолютно неприйнятною. Тому що ми вважаємо, що це загрожує безпеці РФ», – заявив Путін.

За твердженням очільника Кремля, російська сторона порушувала це питання ще під час переговорів з Україною у Стамбулі 2022 року. Путін заявив, що тоді учасники переговорного процесу нібито погоджувалися з відповідною позицією Москви. Незалежного підтвердження його твердження про згоду всіх сторін у наведеній інформації немає.

Окремо російський диктатор розповів про пропозиції адміністрації президента США Дональда Трампа. За його словами, Вашингтон запропонував Москві обговорити механізми забезпечення безпеки в Європі загалом, а не обмежувати переговори виключно питанням завершення війни в Україні.

Водночас Путін звинуватив європейські держави у небажанні обговорювати відповідні домовленості до припинення бойових дій. На його думку, позиція Європи суперечить заявленому прагненню до миру, оскільки після завершення війни окремі країни планують розмістити свої військові контингенти на українській території.

«Що ми чуємо від європейців? Ні. Лише після того, як буде досягнуто миру в Україні. Але після того, як миру в Україні буде досягнуто, вони збираються вводити війська на територію України. А це означає продовження війни», – заявив російський диктатор.

Крім того, російський диктатор закликав американську адміністрацію вплинути на позицію європейських союзників. Він запропонував Вашингтону провести додаткові консультації з європейськими державами, щоб ті визначилися зі своїм підходом до завершення війни.

За словами Путіна, адміністрація Трампа повинна «попрацювати з європейськими союзниками», аби вони визначилися, чого прагнуть – миру чи війни в Україні.

Водночас очільник Кремля не уточнив, які саме формати міжнародної військової присутності він вважає неприйнятними. Його заява стосувалася будь-яких іноземних військ на території України, незалежно від їхнього можливого мандата чи завдань.

Нагадаємо, раніше під час цієї ж зустрічі з американськими представниками Путін відкинувідею збереження так званих сірих зон між Україною та Росією. Він заявив, що для Москви існує лише одна лінія розмежування між державами – державний кордон.

За словами російського диктатора, збереження територій із невизначеним статусом призведе до нестабільності будь-яких майбутніх домовленостей та унеможливить тривалий мир. Путін стверджував, що українська сторона порушує питання «сірих зон» під час переговорів, однак Кремль виступає проти такого підходу.

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Теги: росія переговори війна Україна Європейський Союз

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