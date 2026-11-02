Росія вдарила по Одесі: є поранені та руйнування

Після нічних вибухів у місті зафіксували пошкодження цивільних об'єктів

У ніч проти 2 листопада російські війська атакували Одесу, внаслідок чого четверо людей дістали поранення. Під ударом опинилися об'єкти інфраструктури, також пошкоджено житлову забудову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами посадовця, російська атака відбулася вночі. Унаслідок удару постраждали четверо людей. «Вночі ворог атакував Одесу. Четверо людей отримали поранення», – повідомив Лисак.

фото: Одеська МВА

фото: Одеська МВА

Очільник міської військової адміністрації зазначив, що під ударом перебували об'єкти інфраструктури. Водночас пошкодження зафіксували й у житловому секторі.

Зокрема, внаслідок російської атаки пошкоджено два житлові будинки та гараж. Крім того, вибухова хвиля вибила вікна в сусідніх оселях.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Козятинську громаду Вінницької області. Унаслідок удару загинули двоє людей – 13-річна дівчинка та жінка.

Крім того, внаслідок атаки на громаду шестеро людей дістали поранення, серед них четверо дітей.