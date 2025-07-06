Росіяни цинічно вихваляються атаками на українських рятувальників

Цілити у тих, хто витягує з-під завалів – значить воювати проти самого життя, кажуть рятувальники

Окупанти оприлюднили відео, як наводять дрони на машини ДСНС

Російські пропагандисти відкрито публікують відео, як навмисно наводять свої дрони на українських рятувальників. Як інформує «Главком», на один із роликів окупантів звернула увагу пресслужба ДСНС.

На кадрах видно, як росіяни спеціально скеровують дрон на машину пожежників.

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«Росія навіть не соромиться – відкрито публікує відео, як навмисно наводить дрони на рятувальників. На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор – це демонстративна нелюдяність. Цілити у тих, хто витягує з-під завалів – значить воювати проти самого життя», – зазначили у ДСНС.

Судячи з поста пропагандистів, злочин стався у Херсоні.

Раніше російські терористи з артилерії обстріляли одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей.

Також у Херсоні російський дрон вдарив по службовому автомобілю Червоного Хреста. Автівка вибухнула та згоріла.