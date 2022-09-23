Кремль вкотре відхрестився від Медведчука

Пєсков заявив, що в Кремлі не знають, де зараз перебуває кум Путіна

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що не знає, де зараз перебуває обміняний на українських військових Віктор Медведчук. Про це він сказав на брифінгу, передають росЗМІ.

На запитання, чи може він підтвердити інформацію про те, що обмін Медведчука дійсно відбувся, Пєсков відповів: «Я не коментую. Не даю інформацію по темі обміну».

Також прессекретар заявив, що не знає чи Путін спілкувався з Медведчуком.

Раніше міноборони Росії прокоментувало обмін полоненими, який відбувся між Україною та РФ 21 вересня. Там жодним словом не обмовилися, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 21 вересня з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку «Азов» та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці до «великої тюрми, яка називається Росія».

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

Згодом з'явилися перші кадри після звільнення з полону наших захисників.