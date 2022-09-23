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СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну
Україна віддала Росії кума Путіна в обмін на дві сотні українських полонених захисників
фото: СБУ

Росія може використати Медведчука у спецопераціях

Спецслужби Росії надалі можуть використати Віктора Медведчука в різних операціях проти України. Таку думку висловив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

«Не забігатимемо вперед, ми розуміємо, що наші вороги з ФСБ та інших спецслужб Росії проводять спеціальні інформаційні операції. Цілком ймовірно, що в майбутньому вони зможуть використати для цього Медведчука. Але ми вже давно чітко розуміємо, де гібридні погрози та фейки… А все, що стосується Медведчука, лягло у відповідні кримінальні справи», – зазначив Малюк.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія обміняла екснардепа і кума Путіна Віктора Медведчука на дві сотні українських військовополонених, бо він був потрібний передусім ФСБ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Медведчук є «дуже потужним носієм інформації для Росії».

Під час розслідування справи Віктора Медведчука Служба безпеки України виявила чимало інформації про російські агентурні мережі та зрадників, викрила та затримала їх.

Як повідомлялося, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

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Теги: Віктор Медведчук обмін полоненими Україна росія СБУ

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