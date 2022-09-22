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Справа Медведчука вивела СБУ на агентурні мережі РФ і «крота» в Кабміні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Справа Медведчука вивела СБУ на агентурні мережі РФ і «крота» в Кабміні
Україна віддала країні-агресору кума Путіна Віктора Медведчука, підозрюваного в держзраді
фото з відкритих джерел

Очільник СБУ наголосив, що обмін Медведчука на полонених українців не перешкоджає як подальшому судовому розгляду у провадженнях, де він фігурує

Під час розслідувань справи Віктора Медведчука Служба безпеки України виявила чимало інформації про російські агентурні мережі та зрадників, викрила та затримала їх. Відповідні деталі повідомив в.о. Голови СБУ Василь Малюк за результатами брифінгу 22 вересня.

«Так, ми викрили агентурну мережу так званого «Професора», яка діяла в Одеській та Івано-Франківській областях. Агенти займалися збором інформації і передачею її до російських спецслужб. Крім того, можемо згадати затримання «крота» – посадовця Кабінету Міністрів, керівника одного з відділів, який передавав ворогу інформацію, у тому числі секретну. До речі, відносно нього вже є вирок суду – він засуджений до 12 років позбавлення волі», – зазначив Малюк.

Очільник СБУ також нагадав про викриття агентурної мережі, яка діяла на території Хмельниччини та Івано-Франківщини. Її завданням був не лише збір інформації, а й підготовка до створення там відповідних квазіреспублік.

Наразі окремі фігуранти притягнуті до відповідальності за ст.109 ККУ і вже ув’язнені.

«Також ми попередили можливе встановлення спеціальних технічних засобів в кулуарах ВР. Росія через своїх спецслужбістів хотіла займатися збором інформації безпосередньо серед нардепів. СБУ цього не допустила», – підкреслив Василь Малюк.

Він зазначив, що Служба безпеки здобула максимум важливої інформації, яка допомагає захищати безпеку країни. Також очільник СБУ наголосив, що обмін Медведчука на полонених українців не перешкоджає як подальшому судовому розгляду у провадженнях, де він фігурує, так і ухваленню судових рішень, призначенню покарання та конфіскації арештованого майна.

«Та найголовніше, що завдяки обміну на одного зрадника ми повернули додому 200 Героїв. Вони пережили справжнє пекло, але так і не скорилися ворогу. Бо український дух не зламати жодному путіну!» – переконаний в.о. Голови СБУ.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Теги: вирок зрада росія Віктор Медведчук

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