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Європа відстежує ситуацію з імовірним спалахом легеневої чуми в Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Європа відстежує ситуацію з імовірним спалахом легеневої чуми в Росії
Підозра на чуму в Росії ставить ЄС у стан тривоги
фото з відкритих джерел

У Європі зазначили, що знають про лабораторний інцидент у Росії

Європа дуже уважн» стежить за підозрою на випадок легеневої чуми на сході Росії після смерті лабораторного працівника, заявив речник Європейської комісії. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

«Нам відомі повідомлення про лабораторний інцидент у Росії, який, ймовірно, пов’язаний із хвороботворною чумою», – сказала журналістам речниця Європейської комісії Єва Хрнцірова. «Ми підтримуємо зв’язок з нашими експертами з Європейського центру профілактики та контролю захворювань і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається».

Легенева чума – це надзвичайно небезпечне і важке інфекційне захворювання, яке спричиняє бактерія Yersinia pestis та яке без лікування майже завжди закінчується смертю. 

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати допомогу Росії у зв'язку з можливим випадком легеневої чуми в Іркутській області. 

Американський лідер висловив співчуття через ситуацію та зазначив, що сучасні мікроби стають стійкішими до лікування, порівнявши їх із силою армії.

Нагадаємо, раніше в Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту Дар'ї Шипілової було госпіталізовано 189 людей, які контактували з нею. Місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка могла померти від легеневої чуми. Водночас «Роскомнадзор» каже про пневмонію невстановленої етіології і запевняє, що дослідження не виявили у зразках мікроорганізмів, пов'язаних із професійною діяльністю померлої.

На тлі цих повідомлень Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан посилили санітарно-карантинні заходи. Зокрема, Киргизстан перевів відповідні пункти пропуску на посилений режим, а в Таджикистані мандрівникам вимірюють температуру та перевіряють на можливі симптоми захворювання.

Також, за даними Axios, Білий дім стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник адміністрації США заявив, що Вашингтон оцінює можливі варіанти дій.

Теги: хвороба росія Європа

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