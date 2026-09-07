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Росія перекинула до Білорусі ракетну бригаду з «Орєшніком»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія перекинула до Білорусі ракетну бригаду з «Орєшніком»
У Білорусі розміщені підрозділи 101-ї ракетної бригади РФ, на озброєнні якої перебуває «Орєшнік»
фото: росЗМІ

Попри присутність російських ракетних підрозділів, українська розвідка поки не побачила ознак підготовки Білорусі до вступу у війну

На території Білорусі розміщені підрозділи 101-ї ракетної бригади Збройних сил Росії, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орєшнік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка Укрінформу.

«Також відзначаємо розміщення на території Білорусі підрозділів 101 ракетної бригади ЗС РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орешник», – заявив очільник ГУР.

Водночас українська розвідка наразі не фіксує ознак підготовки Білорусі до безпосереднього вступу у війну проти України. За оцінкою ГУР, рівень воєнної загрози з білоруського напрямку залишається низьким.

Іващенко наголосив, що українська розвідка стежить за спробами Москви безпосередньо втягнути Білорусь у війну. За його словами, Росія прагне використовувати білоруську територію та військові ресурси для розширення географії бойових дій проти України.

Крім російських ракетних підрозділів, ГУР занепокоїло розміщення на території Білорусі ретрансляторів радіосигналів, які допомагають націлювати російські ударні безпілотники типу Shahed на українські цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру.

Очільник ГУР зазначив: якщо Мінськ не давав дозволу на розміщення такого обладнання, це може свідчити про втрату білоруською владою контролю над діяльністю Росії на власній території.

Нагадаємо, раніше співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що російська балістична ракета середньої дальності «Орєшнік» має низьку точність і не здатна ефективно уражати визначені цілі.

За словами конструктора, він мав можливість дослідити гіроскоп ракети, який відповідає за визначення її положення у просторі та коригування польоту. Штілерман заявив, що якість цього компонента виявилася вкрай низькою. Як приклад він навів запуск двох «Орєшніків» по Києву: за його словами, одна ракета впала на тимчасово окупований Донецьк, а інша – у районі гаражів у Білій Церкві на Київщині.

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Теги: росія Білорусь війна Україна балістичні ракети

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