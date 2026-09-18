Кому належать Південні Курили? Кремль поставив ультиматум Японії

Москва пов'язала претензії до Токіо з розміщенням американських ракетних комплексів на японській території

Росія направила Японії ноту протесту через розміщення американських наземних ракетних комплексів Typhon на острові Кюсю. Москва також вимагає від Токіо «визнати підсумки Другої світової війни», зокрема їхні територіальні аспекти щодо Південних Курильських островів. Про це заявила речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова, пише «Главком».

За словами Захарової, ноту японській стороні передали ще на початку вересня одночасно в Москві та Токіо. У документі російська сторона заявила про «неприпустимість» розміщення американських комплексів Typhon на японській території під будь-яким приводом.

Йдеться про американську наземну ракетну систему середньої дальності, здатну запускати ракети Tomahawk та SM-6. Її розгортання відбувається в межах спільних військових навчань Японії, США та Австралії.

Москва вимагає визнання Південних Курил

Окремо Росія вкотре порушила питання статусу Південних Курильських островів. У ноті Москва наголосила на необхідності, щоб японське керівництво «в повному обсязі» визнавало «підсумки Другої світової війни», включно з їхніми територіальними аспектами.

Росія вважає Південні Курили своєю територією, тоді як Японія оспорює статус чотирьох островів і називає їх Північними територіями. Токіо наполягає на своїх територіальних претензіях на Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу Хабомаї.

Москва пов'язує свою позицію щодо островів із підсумками Другої світової війни. Російське МЗС заявляло, що суверенітет РФ над Південними Курилами нібито закріплений домовленостями союзних держав та Статутом ООН.

Росія виступила проти військової співпраці Японії зі США

У Москві також заявили, що розміщення американських ракетних систем у Японії становить загрозу для безпеки Росії. Йдеться про навчання Orient Shield 2026, які проходять у Японії за участю японських Сил самооборони, США та Австралії. Цьогоріч під час навчань уперше в Японії розгорнули Typhon. Комплекс може використовуватися для запуску Tomahawk на дальність до 1600 км, що дозволяє діставати до частини територій Росії та Китаю.

Раніше Москва вже протестувала проти військової активності Японії разом зі США та заявляла, що в разі продовження такого курсу може вжити «компенсаційних заходів».

Варто нагадати, що Україна зацікавлена у розвитку мілтек-співпраці з Японією як на рівні урядів, так і між приватними компаніями. Окремо президент заявив про зацікавленість України в укладенні з Японією Drone Deal. За словами Зеленського, потенційними напрямами співпраці можуть бути дрони для моніторингу морської обстановки, розвідки та розмінування. Також йдеться про системи протиповітряної оборони та кібербезпеку.