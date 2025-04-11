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Спецпредставник Трампа вирушив на зустріч з Путіним – Axios

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Спецпредставник Трампа вирушив на зустріч з Путіним – Axios
Раніше Стів Віткофф заявив, що російський диктатор нібито хоче завершення війни
фото: AP

Віткофф та Путін зустрічатимуться втретє

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф сьогодні знову поїхав до Москви. Там він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Зазначається, що це буде вже третя зустріч Віткоффа з Путіним. Минулого ж тижня Віткофф приймав у Вашингтоні посланця Путіна Кирила Дмитрієва.

Раніше Трамп заявив, що розчарований тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні тижні, і в якийсь момент сказав, що він «розлючений» коментарями Путіна щодо України.

Якщо до кінця місяця не буде досягнуто домовленості про припинення вогню, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове санкційне законодавство.

Нагадаємо, спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв приїжджав з візитом у Вашингтон. Вийшовши до преси Дмитрієв відзначив, що за останні два дні Росія та США зробили три кроки вперед. Він провів зустріч з представниками Сполучених Штатів у Вашингтоні. За його словами, багато гравців намагаються зірвати діалог Росії та США.

До слова, Делегації США та Росії під час зустрічі в Стамбулі 10 квітня погодилися забезпечити стабільне банківське обслуговування дипломатичних представництв. Сторони також обговорили проведення наступної зустрічі з цих питань найближчим часом. Дату та місце ще не визначили.

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Теги: Стів Віткофф путін переговори росія

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