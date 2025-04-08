Син Трампа поїде в Румунію напередодні президентських виборів

Раніше син Трампа критикував скасування першого туру президентських виборів в Румунії

Також Трамп-молодший відвідає декілька європейських столиць

Дональд Трамп-молодший, старший син президента США, прибуде до Румунії 28 квітня, за тиждень до першого туру президентських виборів. Про це повідомляє G4Media з посиланням на джерела, близькі до організаторів заходу, пише «Главком».

Як зазначає видання, візит Трампа-молодшого до Бухареста є частиною східноєвропейського туру, який включає столиці Прагу (Чехія), Братиславу (Словаччина), Будапешт (Угорщина), Белград (Сербія) і Софію (Болгарія).

Бізнесмен Адріан Тісс, один з організаторів заходу в Бухаресті, підтвердив виданню, що Трамп-молодший приїде до Бухареста наприкінці квітня.

У Дональда Трампа-молодшого не заплановано жодних зустрічей з румунськими політиками, оскільки він має намір відвідати бізнес-захід.

У грудні минулого року син Трампа критикував скасування першого туру президентських виборів в Румунії, за результатами якого перемогу здобув ультраправий кандидат Келін Джорджеску.

«Ого, подивіться, що відбувається в Румунії! Конституційний суд щойно скасував перший тур президентських виборів. Ще одна соросо-марксистська спроба сфальсифікувати результат і заперечити волевиявлення народу. Вона програє, і вони це знають», – писав тоді Трамп-молодший в Х.

Дональд «Дон» Трамп-молодший – американський бізнесмен і колишній телеведучий. Він є старшою дитиною президента Дональда Трампа та його першої дружини Івани. В даний час він разом зі своїм братом Еріком працює адміністратором «The Trump Organization».

Нагадаємо, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запропонував США нульові тарифи на промислову продукцію після запровадження Дональдом Трампом нових мит, які розхитали світову економіку.