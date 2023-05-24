Американський дипломат: США скоро дадуть згоду на поставку F-16
Посол Вільям Тейлор висловив сприятливий прогноз для України
Незабаром Україна може отримати від США артилерію більшої дальності та літаки F-16. Про це заявив американський дипломат, віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор.
«Це відбудеться дуже скоро. У цьому немає жодних сумнівів. Але, дійсно, це мало відбутися раніше. До речі, у нас уже проходили навчання декількох українських пілотів на літаках F-16 (детальніше про це читайте тут – «Главком»), тому ми знаємо, як це робити. І українці є найкращими учнями. США уже сказали, що ми не маємо нічого проти, якщо союзники з НАТО надаватимуть Україні літаки F-16, і окрім того тренування на цих літаках відбувається у Великій Британії», – повідомив Вільям Тейлор. Він додав, що США також незабаром дадуть згоду на поставку F-16 і ATACMS (армійську тактичну ракетну систему).
На думку віцепрезидента Інституту миру США, немає жодних причин та підстав для затримки поставок озброєння для України.
«Такі озброєння мають надходити прямо зараз. І я думаю, що так і буде. Я не виключаю, що це може статися до цього контрнаступу. Нам говорили, що Україна має 98% озброєнь та боєприпасів, які необхідні для планування цього контрнаступу», – зазначив Вільям Тейлор.
Нагадаємо, Італія не може дати Україні винищувачі F-16, бо не має їх. Про неможливість надати Києву літаки повідомив глава італійського МЗС, віце-прем'єр Антоніо Таяні.
«Не маючи у розпорядженні F-16, Італія не може їх постачати Україні, але ми працюватимемо над тим, щоб прийняти спільне рішення з нашими союзниками», – заявив дипломат після зустрічі з головою Європарламенту Робертою Метсола в Брюсселі.
Раніше потенційну передачу Україні винищувачів F-16 виключила Португалія. Глава португальського МЗС Жуан Кравіньо зазначив, що Лісабон не має необмеженої кількості літаків, а лише необхідних для виконання національних зобов'язань.
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