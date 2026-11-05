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Кушнер заявив, що США розробляють довгострокову систему безпеки для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Кушнер заявив, що США розробляють довгострокову систему безпеки для України
Джаред Кушнер (зліва) та Стів Віткофф
фото: Getty Images

Джаред Кушнер зауважив, що головне не лише завершити війну, а й зробити так, щоб конфлікт не спалахнув з новою силою у майбутньому 

Американський переговорник Джаред Кушнер прокоментував свої перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише «Главком».

Кушнер зазначив, що Білий дім діє в межах політики Дональда Трампа та контактує з Києвом і Москвою, намагаючись узгодити умови для остаточного припинення воєнних дій.

За словами Кушнера, ключове завдання Вашингтона полягає у формуванні такої глобальної структури безпеки, яка гарантуватиме неможливість повторного спалаху війни в майбутньому.

Представник США також позитивно відзначив налаштованість української влади на конструктивний діалог і спільний пошук шляхів врегулювання.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну розмову зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони детально обговорили підготовку до тристоронніх переговорів на рівні команд за участю України, Сполучених Штатів та Росії.

За словами Зеленського, тристороння зустріч має відбутися менш ніж за тиждень. Президент наголосив, що Україна готова до необхідних кроків для завершення війни, а свої пропозиції вже передала американській стороні.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський окреслив шість ключових питань, які Україна планує порушити під час тристоронніх переговорів із США та Росією в Абу-Дабі. Серед них – припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, обмін полоненими, повернення незаконно утримуваних цивільних і українських дітей, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів. Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Теги: Джаред Кушнер Володимир Зеленський переговори

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