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Чи зростуть тарифи на газ і світло після переговорів із МВФ: відповідь Міненерго

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Чи зростуть тарифи на газ і світло після переговорів із МВФ: відповідь Міненерго
За одним із сценаріїв тарифи могли взлетіти за 104%
фото: glavcom.ua

Відомство наголосило, що будь-які зміни цін можливі лише після завершення воєнного стану

Міністерство енергетики України відреагувало на рекомендації Міжнародного валютного фонду щодо поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення. Відомство заявило, що мораторій на підвищення цін продовжує діяти, а будь-які зміни системи тарифоутворення можливі лише після завершення воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Міненерго.

«Позиція чітка й незмінна: мораторій на підвищення тарифів в Україні продовжує діяти. Будь-які зміни системи тарифоутворення згідно з чинним законом можливі лише після завершення воєнного стану», – наголосили у відомстві.

Міненерго пояснило, що Україна розробляє довгострокову дорожню карту реформи енергетичного сектору. Її ключовою складовою має стати захист споживачів. Зокрема, міністерство працює над удосконаленням адресної підтримки родин через субсидії та пільги.

«Фахові рекомендації МВФ важливі для України як пропозиції. Проте рішення ухвалюватиме держава, і послідовність чітка: спочатку дієва модель підтримки українських родин, і лише потім – зміни в ціноутворенні», – зазначили у міністерстві.

Там також підкреслили, що сценарії, змодельовані у технічному звіті МВФ, є розрахунками, а не зобов’язаннями України. Жоден із них не передбачає негайного підвищення тарифів. Документ, за поясненням відомства, має допомогти оцінити фінансовий стан чинної системи підтримки та можливі варіанти її реформування.

Зазначимо, що у жовтневому звіті Міжнародного валютного фонду фахівці представили два сценарії поступового перегляду тарифів на газ та електроенергію протягом трьох років.

За першим сценарієм, ціна електроенергії для населення могла б зрости до 9,7 грн за кВт·год, а газу – до 22 грн за кубометр. Це означало б підвищення приблизно на 141% та 104% відповідно.

Другий сценарій передбачає нижчі цільові показники: 6 грн за кВт·год електроенергії та 17,2 грн за кубометр газу. За такого варіанта зростання становило б близько 52% для електроенергії та 60% для газу.

Міненерго наголосило, що аналіз МВФ є частиною довгострокової роботи над реформою енергетичного сектору. Вона також передбачає відновлення енергосистеми після російських атак, розвиток адресної соціальної підтримки та подальшу інтеграцію України до європейського енергетичного ринку.

Варто нагадати, що для більшості побутових споживачів тариф на електроенергію у жовтні не змінився, водночас для домогосподарств з електроопаленням діятиме окрема пільгова ціна.

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Теги: Міненерго тарифи МВФ Україна

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