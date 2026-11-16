Цієї зими Україні загрожує ядерна аварія – Reuters

Регулятори ядерної безпеки 38 країн попередили про зростання ризиків через російські удари по енергетичній інфраструктурі

Цієї зими ризик ядерної аварії в Україні може досягти найвищого рівня через посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це попередили представники організацій з ядерної безпеки 38 країн, закликавши Москву припинити удари по українських енергетичних об'єктах. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

У спільній заяві організації висловили «глибоке занепокоєння зростанням ризиків для ядерної безпеки, спричинених війною Росії проти України та її триваючими атаками на енергетичну інфраструктуру».

Йдеться про обстріли електростанцій, ліній електропередачі та підстанцій. Через пошкодження енергосистеми українським атомним електростанціям дедалі складніше отримувати стабільне зовнішнє електропостачання, необхідне для безпечної роботи реакторів і охолодження ядерного палива.

Керівник Європейської асоціації компетентних органів радіаційного захисту (HERCA) та керівник Північних органів радіаційної безпеки (NORA) Пер Странд заявив Reuters, що останніми тижнями російські атаки стали небезпечнішими. Зокрема, РФ використовує дрони з більшою бойовою частиною та точнішим наведенням.

«Через цю нову тактику росіян найвищий ризик ядерної аварії буде саме цієї зими», – наголосив Странд.

Найгіршим сценарієм він назвав масштабне знеструмлення української енергосистеми, яке одночасно зачепить усі дев'ять реакторів, що нині виробляють електроенергію. За таких умов виникне загроза порушення охолодження ядерного палива та можливого викиду радіоактивних речовин.

Водночас Странд наголосив, що такого розвитку подій можна уникнути, якщо Росію змусять припинити атаки на енергетичну інфраструктуру. Він також закликав європейські країни підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), військова активність уже спричиняла нестабільність в українській енергосистемі. Минулого тижня через це деякі енергоблоки українських АЕС були змушені знизити потужність.

Україна має чотири атомні електростанції, три з яких нині працюють. Вони забезпечують близько 80% електроенергії, яку країна споживає цієї зими.

Окрему загрозу становить окупована росіянами Запорізька АЕС. Станція не виробляє електроенергію, але потребує зовнішнього живлення для охолодження ядерного матеріалу. Від початку повномасштабної війни вона 27 разів втрачала зовнішнє електропостачання, через що доводилося запускати аварійні дизельні генератори. Із кінця березня станція залежить лише від однієї зовнішньої лінії електропередачі.

Варто нагадати, що російські війська під час масованої атаки на Україну 7 листопада завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема підстанціях, які забезпечують зв'язок Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами країни.