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Politico: Республіканці розглядають Рубіо як основного кандидата на президентські вибори 2028 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: Республіканці розглядають Рубіо як основного кандидата на президентські вибори 2028 року
Сам Рубіо наразі не зацікавлений у посаді президента США
фото: AP

Поки республіканці бачать в Марко Рубіо президента, він зосереджений на виконанні своїх обов'язків і поки не думає про вибори 2028 року 

Після  поразки Республіканської партії на проміжних виборах дедалі більше її представників у Конгресі США почали розглядати держсекретаря Марко Рубіо як можливого кандидата в президенти у 2028 році. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Частина республіканців вважає, що віцепрезидент Джей Ді Венс через тісний зв'язок із непопулярною політикою Дональда Трампа може мати менше шансів очолити партію. Про це свідчать інтерв'ю приблизно з двома десятками законодавців-республіканців, проведені після виборів.

Конгресмен від Індіани Марлін Штуцман назвав Рубіо найталановитішим представником Республіканської партії та заявив, що той здатен об'єднати політичну силу й донести її позицію до виборців. На його думку, партії потрібно оновити свої повідомлення та представити нові обличчя.

Один із сенаторів-республіканців визнав, що результати проміжних виборів суттєво ускладнюють політичне становище Венса. Інший представник партії в Палаті представників заявив, що вважає Рубіо найкращим шансом для республіканців вийти з нинішньої політичної кризи. Він також висловив сподівання, що держсекретар дистанціюється від Трампа та віцепрезидента на початку наступного року.

Водночас Венс не втратив підтримки частини однопартійців. Зокрема, у вівторок його підтримав конгресмен-республіканець із Огайо Джим Джордан, якого обрали новим лідером меншості в Палаті представників. Однак навіть деякі впливові прихильники руху MAGA поки не поспішають називати віцепрезидента беззаперечним фаворитом майбутніх президентських перегонів. Дехто з республіканців відмовляється визначатися з підтримкою, оскільки зосереджений на власних виборчих кампаніях.

Сам Рубіо не демонструє зацікавленості у публічному обговоренні президентських планів. Цього тижня він підтримав рішення Трампа розпочати війну проти Ірану, а ще заявив журналістам, що більше не збирається говорити про вибори 2028 року. Людина з його оточення повідомила, що держсекретар зосереджений на виконанні своїх обов'язків і поки не думає про президентську кампанію. За її словами, лише сам Рубіо знає, чи вирішить він балотуватися.

Попри це, деякі республіканці продовжують закликати його взяти участь у перегонах. Конгресмен від Флориди Майк Харідополос, який знайомий із Рубіо майже 30 років, заявив, що той має всі необхідні якості для президентства. Інший сенатор-республіканець також висловив сподівання, що однопартійцям вдасться переконати держсекретаря балотуватися.

Однак потенційна кандидатура Рубіо має і слабкі місця. На відміну від Венса, він продовжує відкрито підтримувати війну в Ірані, за яку відповідає як головний дипломат США. Частина республіканців невдоволена тим, як адміністрація Трампа, зокрема й Рубіо, інформує законодавців про перебіг конфлікту. Крім того, держсекретарю доведеться долати наслідки невдалої президентської кампанії 2016 року, зокрема критику через його виступ на дебатах, під час яких він кілька разів повторив одну й ту саму заздалегідь підготовлену фразу.

Водночас Венс також намагається послабити зв'язок між собою та непопулярною війною з Іраном, яку деякі республіканці називають однією з причин поразки партії на проміжних виборах. Його союзники нагадують, що внутрішня опозиція супроводжувала й політичний шлях Трампа в Республіканській партії перед президентськими виборами 2016 року.

Серед інших можливих претендентів на висунення від республіканців називають губернатора Флориди Рона ДеСантіса, сенатора від Міссурі Джоша Гоулі та сенатора від Техасу Теда Круза. Гоулі цього тижня не виключив участі в президентських перегонах. Деякі законодавці вважають, що ДеСантіс також може спробувати балотуватися, особливо після того, як він став одним із найгучніших прихильників перегляду політичного курсу партії після невдалих виборів.

Майбутній сенатор від Оклахоми Кевін Герн заявив, що всі потенційні кандидати мають зробити висновки з результатів голосування. Коли його запитали, кого з трьох можливих претендентів – Венса, Рубіо чи ДеСантіса –  він підтримує найбільше, Герн відповів, що всіх.

У Венса залишаються впливові прихильники. Сенатор від Індіани Джим Бенкс заявив, що повністю підтримає віцепрезидента, якщо той вирішить балотуватися. Він також наголосив, що Венс досі лідирує в опитуваннях серед республіканців щодо кандидатури на президентських виборах. Конгресмен від Техасу Брендон Гілл назвав його одним із лідерів партії, а представник Вірджинії Райлі Мур заявив, що не звинувачує віцепрезидента в поразці та готовий підтримати його у 2028 році.

Республіканець і новообраний сенатор від Алабами Баррі Мур також вважає, що Венс матиме можливість поборотися за президентську посаду. Проте він не став оголошувати про підтримку конкретного кандидата, зазначивши, що в партії є кілька сильних потенційних претендентів.

Сам Венс відреагував на критику жартом, порівнявши ситуацію в Республіканській партії зі спортивною командою. Він заявив, що після поразки деякі люди несправедливо звинувачують її лідера, а також обговорюють, чи має його заступник достатньо здібностей, щоб очолити команду. Наприкінці віцепрезидент уточнив, що говорив про футбольну команду Університету штату Огайо – «Баккайз».

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо планує залишити адміністрацію президента Дональда Трампа, щоб підготуватися до участі в президентських виборах 2028 року. Про це повідомляє британське видання The Independent із посиланням на джерела в Республіканській партії США.

За інформацією співрозмовників видання, Рубіо розглядають як потенційного претендента на висунення кандидатом від республіканців. Його головним можливим конкурентом називають віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Потім Марко Рубіо відкинув цю іфнормацію та заявив, що планує працювати до кінця президентського терміну Трампа.

Теги: Марко Рубіо США президент

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