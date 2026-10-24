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Росіянин, який воює на боці України у складі «Сибірського батальйону», звернувся до окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіянин, який воює на боці України у складі «Сибірського батальйону», звернувся до окупантів
На думку бійця, для російських військових перехід на бік України або здача в полон – це можливість зберегти життя
фото: скріншот із відео

За словами бійця, частина російських військових уже усвідомлює, що відбувається на війні та як до них ставиться власне командування

Росіянин Микита з позивним Зергут, який воює на боці України у складі «Сибірського батальйону» Головного управління розвідки, закликав російських військових не виконувати накази командування, здаватися в полон або долучатися до підрозділів, які воюють на боці України. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю на каналі «Знаєм 24».

За словами бійця, частина російських військових уже усвідомлює, що відбувається на війні та як до них ставиться власне командування. Він зазначив, що солдати починають розуміти: справа не лише в офіційно проголошених причинах війни, а й у тому, що їх не сприймають як людей.

«Саботуйте накази вашого командування. Здавайтеся в полон. Усе. Інакше ви все одно загинете. Так, іншого шляху немає. Ну, або записуватися в РДК чи інші батальйони, які воюватимуть на боці України», – сказав Зергут.

Він також заявив, що в російській армії вже є значна кількість дезертирів. На думку бійця, для російських військових перехід на бік України або здача в полон – це можливість зберегти життя.

«Ми завжди раді прийняти таких солдатів. Принаймні це шанс вижити, зберегти своє життя. Це точно», – додав він.

Раніше боєць Російського добровольчого корпусу (РДК) із позивним Карел звернувся до покійного батька, який був полковником Міністерства внутрішніх справ Росії. Чоловік не встиг дізнатися, що його син виїхав до України та долучився до боротьби проти російських окупантів.

Також начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна пояснив, чому не вірить у наближення миру. Війна залишається головною запорукою збереження влади Володимира Путіна, тому говорити про реальну перспективу переговорів поки що немає підстав.

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Теги: війна росіяни ГУР

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