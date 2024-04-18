Кулеба заявив, що Нідерланди не єдині, хто зараз готовий купити Patriot для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ще ніколи не було такої активності партнерів щодо надання систем ППО

«Зараз дуже важливо послати чіткий сигнал, по-перше, всім українцям, а по-друге, Путіну, що Україна матиме все необхідне для захисту і перемоги», – Кулеба

Нідерланди не єдині, хто готовий просто зараз викупити батарею ППО Patriot для подальшої передачі Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

«Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди – не єдина держава, яка готова прямо зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве», – зазначив Кулеба.

Голова МЗС наголосив, що публічний сигнал Нідерландів був надзвичайно важливим, як і заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що не треба прикриватися натовськими стандартами при ухваленні рішень про передачу Україні систем ППО.

«По суті, коли деякі країни нам кажуть: «Ми вам не можемо передати батарею, тому що тоді ми не будемо дотримуватися стандарту НАТО за кількістю наявних у нас батарей», а генсек їм каже: «Не прикривайтеся мною. Віддайте все, що треба, Україні. Це зараз головне», – зазначив міністр.

Дмитро Кулеба додав, що ще ніколи не було такої активності партнерів щодо надання засобів протиповітряної оборони Україні.

«Уже не треба шукати батареї; уже добре всім відомо, де ці батареї. Все, що говорила Україна раніше, підтвердилося. Навіть більше є батарей, ніж сто. Є конкретне розуміння, з яких країн можна швидко доставити батареї, тому сьогодні зробили крок до ухвалення важливих рішень. Німецький приклад, безумовно, є додатковим стимулом», – сказав політик.

За словами міністра, такої інтенсивності роботи партнерів щодо надання України ППО не було ніколи з початку повномасштабного вторгнення.

«Ми говоримо дуже просту річ: якщо часова математика постачання батарей – місяць, то це не заважає вам зробити сьогодні відповідне оголошення. Якщо постачання два тижні, це не заважає вам сьогодні теж зробити оголошення. Зараз дуже важливо послати чіткий сигнал, по-перше, всім українцям, а по-друге, Путіну, що Україна матиме все необхідне для захисту і перемоги», – додав Кулеба.

Нагадаємо, що Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє The Guardian. За словами посадовця, Євросоюз знає, що багато країн мають запаси систем Patriot.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.