Данія виділить €420 млн на відновлення енергетики та відбудову України

Країни домовилися про надання фінансової допомоги, а також посилення співробітництва у сфері суднобудування

Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови нашої країни. Він передбачає виділення данським урядом €420 млн, повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Окрема увага приділятиметься зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури. Зокрема для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику, данський уряд виділить додаткове фінансування на суму 2,85 млрд данських крон (приблизно €380 млн). Ще близько €40 млн піде на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України.

Також Україна і Данія посилять співробітництво у сфері суднобудування, розвитку та реконструкції морської портової інфраструктури. Уряди обох країн також опрацьовуватимуть можливості для подальшого співробітництва у сфері суднобудування, пов’язані з військово-морським потенціалом.

У Меморандумі також йдеться про підтримку та розвиток співробітництва та ділового партнерства у сфері критичної інфраструктури, а також у сфері бізнесу, промисловості та підприємництва.

Як повідомлялося, Данія ухвалила рішення про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України безпосередньо у вітчизняних виробників. Це перше подібне рішення в історії, яке, за словами голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна, стане прецедентом для інших країн. Про подібне рішення Україна наполегливо просила своїх партнерів протягом останніх місяців.

Нагадаємо, уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 2,2 млрд крон (близько €295 млн). Гроші підуть на розвиток морського потенціалу ЗСУ, а також безпілотники та виробництво запчастин ракет.