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Латвія посилює покарання за ухилення від мобілізації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Латвія посилює покарання за ухилення від мобілізації
фото: delfi.lv

Нині закон передбачає такі покарання: короткострокове ув'язнення, громадські роботи чи штраф

Сейм Латвії ухвалив у остаточному читанні поправки до Кримінального закону країни, які, серед іншого, посилюють кримінальне покарання за навмисне ухилення від мобілізації. Про це повідомляє Delfi з посиланням на пресслужбу Сейму.

Умисне ухилення від мобілізації особи, яка підлягає мобілізації у зв'язку із заходами цивільної оборони, каратиметься позбавленням волі на строк до одного року, ухилення військовослужбовця запасу, резервіста або земессарга (бойця Земессардзе, добровольчих загонів, які виконують функції національної гвардії) — позбавленням волі на строк до трьох років. Нині закон передбачає такі покарання: короткострокове ув'язнення, пробаційний нагляд, громадські роботи чи штраф.

Також посилене покарання за інші види провин. Відповідно до нових поправок передбачено, що використання чужої ідентичності, якщо це завдає значної шкоди державі, місцевому самоврядуванню чи особі, чия ідентичність була використана, або якщо вона вчинена з помсти, користі чи шантажу, карається позбавленням волі на строк до одного року, тимчасовим позбавленням волі, примусовими роботами чи штрафом.

Якщо зазначений злочин скоєно під час складання іспиту на знання латиської мови або інших знань, передбачених Законом про громадянство, для набуття громадянства Латвії шляхом натуралізації, строк позбавлення волі збільшується до двох років.

Депутати також вирішили скасувати можливість призначення громадських робіт як покарання за водіння у стані алкогольного, наркотичного, психотропного, токсичного чи іншого сп'яніння. Також громадські роботи не призначатимуться за відмову пройти тест на наркотики чи залишення місця ДТП.

Раніше міноборони Латвії дало рекомендації громадянам, як діяти у разі окупації. Громадянам дають поради, що робити під час обстрілів, як поводитися в зоні бойових дій, як підготуватися до облоги ворога. Також там розповідають, як практично допомогти обороні держави.

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Теги: Латвія мобілізація

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